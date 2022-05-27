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Эксперты назвали вредную бытовую химию: может вызвать головокружение и тошноту

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Пятница 27 мая 2022 21:20
Эксперты назвали вредную бытовую химию: может вызвать головокружение и тошноту Какая бытовая химия вредна для здоровья (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В составе бытовой химии, которую обычно используют дома, могут быть компоненты, что составляют угрозу для здоровья. Они способны стать причиной головной боли, тошноты и не только.

Об этом сообщает ЕatThis, NotThas!.

Где содержатся вредные вещества

Фталаты входят в состав группы химических веществ, которые задействованы при производстве пластмасс. Исследования подтверждают способность таких компонентов повышать риск проблем с репродуктивным здоровьем.

Также не всегда на упаковках указывают присутствие фталатов, если они классифицированы как ароматизаторы.

Ученый Хизер Патисаул из Университета штата Северная Каролина говорит, что при использовании средства для чистки с запахом стоит знать, что оно с большой вероятностью содержит упомянутые химвещества.

Аббревиатурой BPA обозначают бисфенол А. Это химическое вещество представляет опасность как для животных, так и для людей. Специалисты говорят, что такое вещество есть в контейнерах для еды и кулерах с водой. При этом ученые сообщают о способности BPA в долгосрочной перспективе провоцировать предраковые состояния.

Кроме того, свинец чаще всего встречается в краске, где каждый год от его воздействия страдает огромное количество граждан. Среди симптомов, спровоцированных интоксикацией, специалисты выделяют повышенное кровяное давление, головокружение, головная боль. Также у человека возникает усталость и нарушение памяти.

К тому же в продуктах питания широко содержатся пестициды. Из-за пестицидов может страдать эндокринная система, человек имеет больше рисков столкнуться с избыточным весом или даже раком.

Опасные вещества есть и в освежителе воздуха. В них есть немалое количество летучих органических соединений, включая формальдегид, бензол, толуол и тому подобное. Такие вещества могут раздражать глаза, нос и горло, и даже вызывать головную боль и тошноту.

Ранее мы сообщали, что названы самые вредные продукты в мире, которые едят все.

Также мы писали, от каких привычек нужно отказаться прямо сейчас.

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