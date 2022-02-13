Эксперты назвали список продуктов, которые стоит есть после тренировки

Какие продукты нужно есть

Шпинат

В частности, шпинат помогает предотвратить воспаление, поскольку содержит витамины B, C и A. Также он обеспечивает 5 граммов белка на чашку и может потребляться различными способами. К тому же его можно потреблять в виде смузи.

Яйца

Этот продукт является отличным источником белка и долго сохраняет чувство сытости. Именно поэтому яйца нужно есть на завтрак после утренней тренировки. К тому же этот продукт содержит витамины A, D, E, B12, B6 и K.

Орехи

Эксперты говорят, что этот продукт содержит много необходимых питательных веществ и микроэлементов, таких как белок, клетчатка и полезные жиры.

Орехи можно есть отдельно, как перекус или добавлять в коктейли и салаты.

Банан

Банан содержит много калия, клетчатки, которая уменьшает приступы голода в течение дня. Также Этот фрукт прекрасно подходит для придания вкуса протеиновым коктейлям.

Зеленый чай

Специалисты говорят, что мужчины, которые принимали 500 мг экстракта зеленого чая, уменьшали повреждение мышц, связанное с физическими упражнениями.

Зеленый чай – хороший источник антиоксидантов и полифенолов, которые помогают регулировать окислительные повреждения, вызванные физическими упражнениями и повседневной деятельностью.