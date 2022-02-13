Експерти назвали список продуктів, які варто їсти після тренування

Які продукти потрібно їсти

Шпинат

Зокрема, шпинат допомагає запобігти запаленню, оскільки містить вітаміни B, C і A. Також він забезпечує 5 грамів білка на чашку і може споживатися різними способами. До того ж його можна споживати у вигляді смузі.

Яйця

Цей продукт є чудовим джерелом білка та довго зберігає почуття ситості. Саме тому яйця потрібно їсти на сніданок після ранкового тренування. До того ж цей продукт містить вітаміни A, D, E, B12, B6 та K.

Горіхи

Експерти кажуть, що цей продукт містить багато необхідних поживних речовин і мікроелементів, таких як білок, клітковина та корисні жири.

Горіхи можна їсти окремо, як перекус, або додавати в коктейлі та салати.

Банан

Банан містить багато калію, клітковини, яка зменшує напади голоду протягом дня. Також цей фрукт чудово підходить для надання смаку протеїновим коктейлям.

Зелений чай

Фахівці кажуть, що чоловіки, які вживали 500 міліграмів екстракту зеленого чаю, зменшували ушкодження м'язів, пов'язане з фізичними вправами.

Зелений чай – гарне джерело антиоксидантів і поліфенолів, які допомагають регулювати окисні ушкодження, спричинені фізичними вправами та повсякденною діяльністю.