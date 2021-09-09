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Эксперты назвали самые популярные авто среди украинцев: сколько они стоят

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Четверг 09 сентября 2021 20:49
Эксперты назвали самые популярные авто среди украинцев: сколько они стоят Появился рейтинг самых популярных машин среди украинцев (фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

В августе 2021 украинцы зарегистрировали почти восемь с половиной тысяч новых автомобилей, потратив на покупку этих машин 266 млн долларов - это более семи миллиардов гривен. Самые популярные среди них - городские кроссоверы.

Об этом свидетельствуют свежие данные, предоставленные экспертами сайта RST.

Какие авто сейчас чаще всего покупают в Украине

Так, согласно статистике, 72% от зарегистрированных в августе автомобилей составили кроссоверы и внедорожники.

В среднем за новенькую машину из салона украинцы платили 31 тыс. долларов (без учета стоимости дополнительного оборудования).

Самой популярной маркой было Renault. Украинцы купили почти 1300 таких автомобилей на сумму более 20 млн долларов.

Кроссовер Kia Sportage стал бестселлером среди моделей и покрыл 7% продаж.

Эксперты назвали самые популярные авто среди украинцев: сколько они стоят

Kia Sportage (фото: kia.com)

Кроме него часто покупали Renault Duster и Toyota RAV4.

Эксперты назвали самые популярные авто среди украинцев: сколько они стоят

Renault Duster (фото: renault.ua)

Эксперты назвали самые популярные авто среди украинцев: сколько они стоят

Toyota RAV4 (фото: toyota.ua)

Где чаще всего покупают новые авто

В августе лидером по количеству зарегистрированных автомобилей стала столица Украины - из автосалонов выехало почти 3400 машин.

Также в топ-5 регионов вошли Днепр, Харьков, Одесса и Запорожье.

А вот самые дорогие авто украинцы покупали на Волыни - там средняя цена "ласточек" превысила 37 тыс. долларов.

Эксперты назвали самые популярные авто среди украинцев: сколько они стоят

Самые популярные новые авто в Украине в августе (RST)

Добавим, что по сравнению с августом прошлого года, в Украине увеличились продажи новых автомобилей на 20%. Тогда украинцы приобрели в автосалонах семь тысяч авто общей стоимостью 210 млн долларов.

Напомним, что электрический Renault 5 пойдет в серию в следующем году.

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