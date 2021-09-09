Експерти назвали найпопулярніші авто серед українців: скільки вони коштують

У серпні 2021 українці зареєстрували майже вісім з половиною тисяч нових автомобілів, витративши на покупку цих машин 266 млн доларів - це більше семи мільярдів гривень. Найпопулярніші серед них - міські кросовери.

Про це свідчать свіжі дані, надані експертами сайту RST.

Які авто зараз найчастіше купують в Україні

Так, згідно зі статистикою, 72% від зареєстрованих в серпні автомобілів склали кросовери і позашляховики.

В середньому за новеньку машину з салону українці платили 31 тис. доларів (без урахування вартості додаткового обладнання).

Найпопулярнішою маркою було Renault. Українці купили майже 1300 таких автомобілів на суму понад 20 млн доларів.

Кросовер Kia Sportage став бестселером серед моделей і покрив 7% продажів.

Kia Sportage (фото: kia.com)

Крім нього часто купували Renault Duster і Toyota RAV4.

Renault Duster (фото: renault.ua)

Toyota RAV4 (фото: toyota.ua)

Де найчастіше купують нові авто

У серпні лідером за кількістю зареєстрованих автомобілів стала столиця України - з автосалонів виїхало майже 3400 машин.

Також до топ-5 регіонів увійшли Дніпро, Харків, Одеса та Запоріжжя.

А ось найдорожчі авто українці купували на Волині - там середня ціна "ластівок" перевищила 37 тис. доларів.

Найпопулярніші нові авто в Україні в серпні (RST)

Додамо, що в порівнянні з серпнем минулого року, в Україні збільшилися продажі нових автомобілів на 20%. Тоді українці придбали в автосалонах сім тисяч авто загальною вартістю 210 млн доларів.