Эксперты назвали продукты, которые взлетят в цене осенью: процесс не остановить!

Некоторые продукты питания всегда дорожают осенью

Директор одной из торговых сетей в Виннице Наталья Рекута прогнозирует осенний рост цен на такие продукты, как подсолнечное масло, свинину, яйца и другие молочные продукты.

"За 20 лет в сфере торговли я убедилась, что некоторые продукты питания неизменно дорожают осенью. Такой процесс не остановить", - говорит Наталья.

Также ожидается подорожание круп, но ими хотя бы можно запастись, чего не скажешь о мясных продуктах.

"Взлетят цены на "растительное золото" - подсолнечное масло, а также крупы. Среди причин такова: рост спроса на западных рынках логично приводит к росту цен на внутреннем. Понимаете, производителю просто нет смысла, во-первых, продавать дешевле, а во-вторых, тратить средства на хранение продукции (аренда помещений и емкостей). Увеличение экспорта повлияет и на наш любимый, стратегический продукт, как говорится, "национальную валюту" - сало", - прогнозирует эксперт.

Почему продукты поднимутся в цене

Курс доллара обусловит подорожание, чая кофе и рыбы, считает Наталья.

"Могу по опыту утверждать, что и пресловутый курс доллара приведет новые ценники на кофе, чай и рыбу. Жаль, но здесь у нас тоже нет рычагов влияния на ситуацию. К сожалению, не обойдет судьба подорожание даже такой товар первой необходимости как хлеб. Повышение цен на электроэнергию, топливо, рецептурные смеси заставит хлебозаводы и пекарни так же пересмотреть свою ценовую политику", - прогнозирует Рекута.