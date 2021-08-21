Експерти назвали продукти, які злетять в ціні восени: процес не зупинити!

Деякі продукти харчування завжди дорожчають восени

Директор однієї з торгових мереж у Вінниці Наталія Рекута прогнозує осіннє зростання цін на такі продукти, як соняшникова олія, свинина, яйця та інші молочні продукти.

"За 20 років у сфері торгівлі я переконалася, що деякі продукти харчування незмінно дорожчають восени. Такий процес не зупинити", - каже Наталя.

Також очікується подорожчання круп, але ними хоча б можна запастися, чого не скажеш про м'ясні продукти.

"Злетять ціни на "рослинне золото" - соняшникову олію, а також крупи. Серед причин така: зростання попиту на західних ринках логічно призводить до зростання цін на внутрішньому. Розумієте, виробнику просто немає сенсу, по-перше, продавати дешевше, а по-друге, витрачати кошти на зберігання продукції (Оренда приміщень і ємностей). Збільшення експорту вплине і на наш улюблений, стратегічний продукт, як то кажуть, "національну валюту" - сало", - прогнозує експерт.

Чому продукти піднімуться в ціні

Курс долара зумовить подорожчання, чаю кави й риби, вважає Наталя.

"Можу з досвіду стверджувати, що і горезвісний курс долара призведе нові цінники на каву, чай і рибу. Шкода, але тут у нас теж немає важелів впливу на ситуацію. На жаль, не омине доля подорожчання навіть такий товар першої необхідності як хліб. Підвищення цін на електроенергію, паливо, рецептурні суміші змусить хлібозаводи і пекарні так само переглянути свою цінову політику", - прогнозує Рекута.