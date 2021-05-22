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Эксперты назвали марки автомобилей, которые дешевле всего содержать

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Суббота 22 мая 2021 08:05
Эксперты назвали марки автомобилей, которые дешевле всего содержать Фото: сервисное обслуживание авто в Украине (freepik)
Автор: Styler

Американские аналитики назвали автомобильные бренды, которые обходятся дешевле всего в содержании и сервисном обслуживании. Отчет делится на две категории - не премиальные и премиальные машины.

Об этом передает AutoNews.

Отмечается, что компания We Predict собирает информацию о ремонтных работах, которые проводятся на официальных и неофициальных сервисных станциях в США, а также о кампаниях по отзыву, гарантийных заменах и тому подобное.

На основе этих данных аналитики и сделали вывод о возможности поломок в первые три месяца эксплуатации.

Какие авто дешевле всего содержать

В своем недавнем отчете специалисты спрогнозировали расходы на потенциальные ремонты новых авто большинства известных брендов.

Так, среди не премиальных лидирует Honda (вероятные затраты в среднем на каждый автомобиль за первые 3 месяца могут составлять 21 доллар). За ним следуют Hyundai, Buick и Toyota.

В середине списка оказались Nissan, Volkswagen и KIA. Далее располагаются Chrysler и Jeep, чьи показатели находятся фактически на уровне средних по индустрии. Внизу списка: Mini, Ford, GM, Chevrolet.

Эксперты назвали марки автомобилей, которые дешевле всего содержать

Эксперты назвали не премиальные машины, дешевые в использование (фото: wepredict.com)

В списке премиальных авто лидирует Acura с 30 долларами на автомобиль в первые три месяца (премиальный бренд, принадлежит Honda) и Lexus (премиальный суббренд Toyota). Все они с большим отрывом опережают таких преследователей, как Infiniti, Volvo, Audi и Genesis (премиальный суббренд Hyundai).

На задворках списка: Mercedes-Benz, Land Rover и Porsche. Затраты на их ремонт уже в первые три месяца эксплуатации могут быть в пять раз выше, чем в случае с Acura и Lexus.

Эксперты назвали марки автомобилей, которые дешевле всего содержать

Эксперты назвали самые дешевые в использовании премиальные авто (фото: wepredict.com)

Ранее мы писали о том, какую иномарку можно купить в Украине до 3 тыс. долларов.

Напомним, цены на бензин и другое топливо в Украине до конца мая будет еженедельно расти.

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