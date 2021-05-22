Експерти назвали марки автомобілів, які найдешевше утримувати

Американські аналітики назвали автомобільні бренди, які обходяться найдешевше в утриманні й сервісному обслуговуванні. Звіт ділиться на дві категорії - не преміальні та преміальні машини.

Зазначається, що компанія We Predict збирає інформацію про ремонтні роботи, які проводяться на офіційних і неофіційних сервісних станціях в США, а також про кампанії з відкликання, гарантійні заміни тощо.

На основі цих даних аналітики й зробили висновок про можливості поломок в перші три місяці експлуатації.

Які авто найдешевше утримувати

У своєму недавньому звіті спеціалісти спрогнозували витрати на потенційні ремонти нових авто більшості відомих брендів.

Так, серед не преміальних лідирує Honda (ймовірні витрати в середньому на кожен автомобіль за перші 3 місяці можуть становити 21 долар). За ним слідують Hyundai, Buick і Toyota.

В середині списку опинилися Nissan, Volkswagen і KIA. Далі розташовуються Chrysler і Jeep, чиї показники перебувають фактично на рівні середніх по індустрії. Внизу списку: Mini, Ford, GM, Chevrolet.

Експерти назвали не преміальні машини, дешеві у використанні (фото: wepredict.com)

У списку преміальних авто лідирує Acura з 30 доларами на автомобіль в перші три місяці (преміальний бренд, що належить Honda) і Lexus (преміальний суббренд Toyota). Усі вони з великим відривом випереджають таких переслідувачів, як Infiniti, Volvo, Audi й Genesis (преміальний суббренд Hyundai).

На задвірках списку: Mercedes-Benz, Land Rover і Porsche. Витрати на їх ремонт вже в перші три місяці експлуатації можуть бути в п'ять разів вищим, ніж у випадку з Acura і Lexus.

Експерти назвали найдешевші у використанні преміальні авто (фото: wepredict.com)