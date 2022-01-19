Назван главный секрет приготовления тонких блинов: они получатся даже у начинающих

Так, во время приготовления важна правильная технология смазывания сковородки маслом, ведь тогда вы получите нежные блины, которые будут таять во рту.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

молоко 2,5% - 400 г;

мука - 100 г;

яйца - 1 шт.;

сода - 1/5 чайной ложки;

соль - щепотка;

подсластитель - по своему вкусу;

ванилин.

Способ приготовления:

Так, сначала все ингредиенты смешайте миксером.

Затем тесто оставьте на некоторое время. Это нужно сделать именно для того, чтобы масса набухла. Далее на 1 блин не нужно будет много жидкости, ведь только тогда он получится тонким.

Во время жарки, сковородку смазывайте растительным маслом раз в три блина.

Как приготовить тонкие блины (instagram.com/kuxnya_prav_pit)