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Назван главный секрет приготовления тонких блинов: они получатся даже у начинающих

Автор: Татьяна Самарук

У хозяек, которые впервые готовят блины, может возникнуть такая проблема, когда блюдо получается толстым и жирным. Однако такую проблему легко исправить с помощью нескольких простых манипуляций с тестом.

Об этом сообщили на странице kuxnya_prav_pit в Instagram.

Так, во время приготовления важна правильная технология смазывания сковородки маслом, ведь тогда вы получите нежные блины, которые будут таять во рту.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • молоко 2,5% - 400 г;
  • мука - 100 г;
  • яйца - 1 шт.;
  • сода - 1/5 чайной ложки;
  • соль - щепотка;
  • подсластитель - по своему вкусу;
  • ванилин.

Способ приготовления:

Так, сначала все ингредиенты смешайте миксером.

Затем тесто оставьте на некоторое время. Это нужно сделать именно для того, чтобы масса набухла. Далее на 1 блин не нужно будет много жидкости, ведь только тогда он получится тонким.

Во время жарки, сковородку смазывайте растительным маслом раз в три блина.

Как приготовить тонкие блины (instagram.com/kuxnya_prav_pit)

Ранее мы сообщали, что эксперты рассказали, почему блины и вафли нельзя есть на завтрак.

Также мы писали, как приготовить цветные блины без химии и сахара.

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