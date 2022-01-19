Названо головний секрет приготування тонких млинців: вони вийдуть навіть у початківців

У господинь, які вперше готують млинці, може виникнути така проблема, коли страва виходить товстою і жирною. Однак, таку проблему легко виправити за допомогою кількох простих маніпуляцій з тістом.
Про це повідомили на сторінці kuxnya_prav_pit в Instagram.
Так, під час приготування важлива правильна технологія змащування сковорідки олією, адже тоді ви отримаєте ніжні млинці, які будуть танути в роті.
Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:
Спосіб приготування:
Так, спочатку всі інгредієнти змішайте міксером.
Потім тісто залиште на деякий час. Це потрібно зробити саме для того, щоб маса набухла. Далі на 1 млинець не потрібно буде багато рідини, адже тільки тоді він вийде тонким.
Під час смаження, сковорідку змащуйте олією раз на три млинці.
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