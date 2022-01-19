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Названо головний секрет приготування тонких млинців: вони вийдуть навіть у початківців

Автор: Тетяна Самарук

У господинь, які вперше готують млинці, може виникнути така проблема, коли страва виходить товстою і жирною. Однак, таку проблему легко виправити за допомогою кількох простих маніпуляцій з тістом.

Про це повідомили на сторінці kuxnya_prav_pit в Instagram.

Так, під час приготування важлива правильна технологія змащування сковорідки олією, адже тоді ви отримаєте ніжні млинці, які будуть танути в роті.

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

  • молоко 2,5% - 400 г;
  • борошно - 100 г;
  • яйця - 1 шт.;
  • сода - 1/5 чайної ложки;
  • сіль - щіпка;
  • підсолоджувач - до свого смаку;
  • ванілін.

Спосіб приготування:

Так, спочатку всі інгредієнти змішайте міксером.

Потім тісто залиште на деякий час. Це потрібно зробити саме для того, щоб маса набухла. Далі на 1 млинець не потрібно буде багато рідини, адже тільки тоді він вийде тонким.

Під час смаження, сковорідку змащуйте олією раз на три млинці.

Як приготувати тонкі млинці (instagram.com/kuxnya_prav_pit)

Раніше ми повідомляли, що експерти розповіли, чому млинці та вафлі не можна їсти на сніданок.

Також ми писали, як приготувати кольорові млинці без хімії та цукру.

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