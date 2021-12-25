Эксперты назвали главную ошибку пассажиров, которая приводит к опозданиям на рейс: не делайте так

По словам стюардессы Шарми Алдам, в праздничный период аэропорты как никогда забиты людьми. В частности, пассажиры спешат в магазины за едой, алкоголем или подарками и в результате опаздывают.

"Часто люди, которые попали в аэропорт, не просто проходят все этапы проверки, а еще и занимаются личными делами: им нужно перекусить, сходить в туалет, купить подарки. Желающих предпринять эти действия много. Пассажиры не учитывают наличие длинных очередей и не успевают на рейс", – сказала она.

Кроме того, она говорит, что нужно выделять примерно два часа на внутренние рейсы и три часа на международные. Этого времени должно хватить, чтобы сделать необходимые дела без спешки и волнения.

Также международный президент Ассоциации бортпроводников-CWA Сара Нельсон, призывает путешественников всегда перед сдачей багажа дважды проверять, не осталось в сумке ничего, что могло бы вызвать проблемы с безопасностью.

Все потому, что часто пассажиры задерживают себя и других людей, поскольку среди их вещей обнаруживают открывалки для бутылок, туалетные принадлежности объемом более 100 мл или продукты, классифицируемые как жидкость.

Поэтому нужно приезжать заранее.