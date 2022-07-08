Эксперты назвали 10 продуктов, которые нельзя замораживать в морозилке

Морозильная камера - идеальное место, которое позволяет хранить продукты длительный срок. Однако есть еда, которую категорически запрещено замораживать, ведь она потеряет полезные свойства.

Какие продукты нельзя замораживать

Яйца

Целое яйцо замораживать нельзя, ведь при взаимодействии с очень низкими температурами скорлупа просто треснет. Если все-таки необходимо хранить такой продукт дольше, то можно взбить яйца и заморозить в герметичном пакете.

Сливочные блюда

Важно помнить, что все блюда, которые имеют кремовую основу, могут отделиться или обратиться при хранении в морозильной камере. В результате вкус блюда сильно испортится.

Йогурт

Йогурт может свернуться и станет крупинками и будет не вкусным.

Вино

По словам специалистов, морозилка испортит вкус вина. Вместо этого лучше положить его в холодильник.

Газированные напитки

Низкие температуры на воду никак не повлияют, но сама бутылка в морозилке может треснуть или взорваться.

Майонез

Такой продукт не нужно замораживать, ведь в составе майонеза есть яйца, которые при низких температурах отделятся. В результате останется большая банка масла и яиц.

Паста

Если вы заморозили приготовленную пасту, то после разморозки она превратится в кашу.

Салатные листья

В морозилке зелень салата превращается в слизистую кашицу. Поэтому этого нельзя делать.

Травы

В морозилке травы потеряют форму и станут скользкими.

Размороженное мясо

Запрещено замораживать уже размороженное мясо. Все потому, что это опасно, ведь повторная заморозка ухудшает текстуру мяса.