Експертка пояснила, чи шкідливо пити каву на голодний шлунок

Чи шкідливо пити каву на пустий шлунок

"Шлунок має дуже багато способів захистити себе. Наприклад, він виділяє товстий шар слизу, який створює потужний щит між слизовою оболонкою шлунка та всім, що ви ковтаєте. Цей щит також захищає шлунок від його власного природного кислотного середовища, необхідного для розщеплення їжі", - пояснює експертка.

За словами Голобородько, якщо у людини нема гастритів, гастропатій недолікованих, виразок, що повертаються, а також не турбує печія, то захист шлунку добре справляється з агресивними речовинами.

"Гірші подразники - алкоголь, сигаретний дим і нестероїдні протизапальні препарати, такі як ібупрофен або напроксен. Через них швидко змінюються природні захисні механізми шлунку та пошкоджується його слизова оболонка", - додає нутриціолог.

Голобородько наголошує, що кава - це смажений продукт плодів тропічного дерева. А смаження завжди трохи агресивне.

"Кава справді впливає на кишківник - може пришвидшити моторику товстої кишки та викликати випорожнення. Також вона збільшує вироблення кислоти в шлунку. Але якщо в шлунку є їжа або якщо ви п’єте каву з молоком або вершками, це допоможе створити буфер, який нейтралізує кислоту. Вживання чорної кави без їжі може знизити кислотність шлунка", - говорить експертка.

При цьому Голобородько наголошує, що трохи нижча кислотність не є проблемою для слизової оболонки шлунка, це може стати проблемою для слизової оболонки стравоходу, оскільки вона набагато вразливіша до пошкодження кислотою.

"Кава може розслабити та відкрити сфінктер, який з’єднує стравохід зі шлунком, що гіпотетично може дозволити кислоті зі шлунку легше бризкати вгору в стравохід і викликати неприємні симптоми печії", - каже нутриціолог.

Кому варто відмовитись від ранкової кави

"Якщо ви слідкуєте за станом здоров’я, ШКТ не турбує та в вас нема неприємних симптомів після кави зранку - ви щаслива людина, можете продовжувати пити. Якщо будь-який дискомфорт присутній - зверніться до гастроентеролога, щоб впевнитися, що шлунок в порядку", - радить Голобородько.

Нутриціолог категорично не рекомендує пити каву тим, хто перебуває у стресовому стані та хто регулярно відчуває післяобідню втому.