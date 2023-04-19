Эксперты предостерегают от 10 ошибок на НМТ: на что нужно обращать внимание выпускникам

Успешность составления национального мультитеста зависит от многих факторов. Важно заранее все учесть, чтобы не допустить ошибок.

О том, что нужно обращать внимание выпускникам во время НМТ и какие ошибки чаще всего они допускают, рассказала директор УЦОКО Татьяна Вакуленко во время вебинара .

Указывают данные, не совпадающие с документами

Выпускник самостоятельно создает свой кабинет для составления НМТ. Там следует предоставить персональную информацию о лице, которое будет сдавать тест, а затем загрузить сканкопии или фотокопии документов, которые подтверждают личность поступающего и его образование.

Иногда поступающие спешат и ошибаются при предоставлении этой информации. Если поступающий подтвердит регистрацию, то специалистам нужна примерно неделя на проверку. Тогда участник получит предупреждение о разногласиях, ошибках. Исправить их можно до 7 мая.

Недостаточное владение государственным языком

Иногда выпускники, интересующиеся техническим направлением, недооценивают важность знаний украинского языка. Думают, что и без них смогут сдать тест по химии или физике.

Все тесты по любому предмету написаны на украинском, поэтому нужно хорошо понимать задачи, термины, чтобы правильно ответить. В этом году не будет возможности пересдать мультитест в случае неудовлетворительного результата.

Выбирают третий предмет, не разобравшись с коэффициентами

Третий предмет НМТ можно выбирать. Но ориентироваться нужно не только на то, что вы лучше можете сдать, но и на то, какие из предметов больше всего нужны в университете при поступлении на ту специальность, которую вы хотели бы изучать.

Прием в вуз предусматривает определенный коэффициент, применяемый к результату каждого предмета НМТ в соответствии со специальностью. Поэтому прежде чем выбирать предметы НМТ, следует определиться со специальностью, которую вы хотели бы получать.

Медлить с регистрацией на тестирование

Временные экзаменационные центры (ТЭЦ) будут созданы в 41 городе 24 стран, но количество мест в них ограничено. Если в стране нет таких центров, то можно зарегистрироваться на НМТ в соседнюю страну.

Эксперты советуют регистрироваться как можно раньше, если потом появится более удобная для вас локация, то можно внести изменения в персональном кабинете до 7 мая и поменять ТЭЦ.

Загрузка не всех документов при регистрации

Обязательно должны быть загружены три вида документов, без которых регистрация не пройдет.

1. Паспортный документ, подтверждающий личность.

2. Документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика:

карточка налогоплательщика;

паспорт, если в него внесены эти данные;

загранпаспорт, в который внесены эти данные;

свидетельство о рождении, в которое внесены эти данные;

справка о присвоении идентификационного номера физического лица.

3. Свидетельство о среднем образовании или справку о том, что поступающий в этом году получает его.

Отправка фотокопий, не содержащих полной информации

Часто возникают ошибки при отправке паспортных данных. Если это ID-карта, нужно загрузить изображение обеих сторон. Если это книжечка, должна быть страница или разворот, содержащий информацию о типе, серии (при наличии) и номере документа, фамилии, имени, отчестве владельца, а также дате его рождения.

Сканкопии должны быть качественными, чтобы на них было разборчиво видеть персональные данные владельца.

Планировать списать

Не стоит надеяться на списывание - приносить с собой даже чистую бумагу для черновиков запрещено. На столе каждого участника будет лежать лист бумаги, если его будет мало, то выпускнику предоставят еще. За сдачей теста будет наблюдать 2 инструктора, это исключит возможность списывания.

Пропускать основную сессию без уважительных причин

Если выпускник пропустил основную сессию по уважительной причине, то предоставив документы, подтверждающие значимость этой причины, можно будет зарегистрироваться на дополнительную сессию. Но заранее для подстраховки записываться на дополнительную сессию не стоит.

Неправильно распределять время на задания

На три предмета есть 180 минут, которые участник использует по своему усмотрению. Эксперты рекомендуют сначала выполнять сложные задания по всем предметам, а затем делать легкие. Или делать все последовательно, не перепрыгивая с предмета на предмет.

Обязательно нажимайте "Сохранить ответ", каждый раз должна высветиться надпись "Ответ сохранен".

Надеяться, что любой результат позволит стать студентом

Не стоит думать, что из-за того, что много выпускников уехали из Украины из-за войны, то в вузы можно будет поступить с любым результатом НМТ. Нужно пытаться получить наивысшие балы.

В этом году по каждому предмету НМТ следует набрать не менее 10% от общего количества тестовых баллов, чтобы получить результат по шкале 100-200 баллов.