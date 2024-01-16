Експерти визначили оптимальний розмір екрана смартфона. Чому радять відмовитись від завеликих гаджетів

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чи існує ідеальний розмір екрана для смартфона, який розмір може стати оптимальним, а також чому дехто з експертів радить відмовитися від завеликих девайсів.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: GSMarena, Blackview, StatCounter, The Verge, Phone Arena.