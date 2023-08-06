Запланували ремонт? Експерти розповіли, скільки зараз коштує таке "задоволення"

Що продають українці

Найбільше за останній рік зросла кількість оголошень з продажу плитки для підлоги - за рік таких оголошень стало на 67% більше. Також частіше стали пропонувати ламінат, плінтуси та плитку.

Українці активніше продають меблі - кількість пропозицій письмових столів і диванів зросла найбільше у порівнянні з 2022 роком. При цьому спальні місця є ще й лідерами за кількістю оголошень - 26 тис. оголошень з продажу диванів і 17,5 тис. ліжок.

Що купують зараз українці

Якщо пропозиція на товари для ремонту та меблі зросла в порівнянні з минулим роком, то попит на ті ж товари суттєво знизився у більшості категорій. Наприклад, кількість відгуків на оголошення про продаж фарби впала на 46%. Люди менше купують ліжка, шафи та стільці - попит на останні знизився майже на чверть.

Натомість зріс попит на плитку для підлоги - нею цікавляться вдвічі частіше ніж минулого року.

При цьому в багатьох категоріях попит значно перевищує пропозицію. Наприклад, на 5 тис. оголошень про продаж міжкімнатних дверей зафіксовано майже втричі більше відгуків.

Оголошення продажу диванів (скриншот)

Скільки коштують найзатребуваніші товари для ремонту:

шпалери: середня вартість 540 грн

плінтус: середня вартість 330 грн за м

ламінат: середня вартість 1024 грн за кв. м

плитка для підлоги: середня вартість 670 грн за кв. м

міжкімнатні двері: середня вартість 3 195 грн

освітлення (люстра, бра): середня вартість 2 017 грн

диван: середня вартість 11 736 грн

ліжко: середня вартість 7 272 грн

столи письмовий та обідній: середня вартість 2 641 грн та 9 111 грн, відповідно

шафа: середня вартість 5 911 грн

душова кабіна: середня вартість 8 312 грн

умивальник: середня вартість 2 224 грн

ванна: середня вартість 6 223 гривні

Попит на будівельні роботи та дизайн інтер’єрів

В Україні зріс інтерес до внутрішніх ремонтних робіт та послуг дизайнера. Кількість відгуків на ці послуги збільшилась на 45% і 26% відповідно. Таке зростання може бути обумовлено необхідністю купувати нове житло чи ремонтувати пошкоджене внаслідок воєнних дій.

Водночас майстри стали менше пропонувати свої послуги. Кількість оголошень про ремонтні послуги впала більш ніж утричі. Ймовірно, це пов’язано із завантаженістю майстрів. А ще - чимало людей, які пропонували такі послуги раніше, могли виїхати за кордон.