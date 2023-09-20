Експерти розповіли, чи можна зекономити на ремонті авто та як це правильно зробити

Чи можна зекономити на ремонті авто

За словами експерта, є дві складові собівартості послуг в автобізнесі: вартість запчастин та ціна за зроблену роботу.

Зокрема, запчастини до автомобіля бувають таких видів:

оригінальні - дорогі

ліцензійні копії - середня ціна

копії та підробки - дешеві

Фахівець зазначив, що відрізнити різницю майже неможливо. Найкраще купувати у перевіреного продавця та отримати гарантії якості.

Робота складається з оплати за годину, прибутку автосервісу та амортизації обладнання та ліцензій.

Тому, якщо компанія не нова, знаходиться не в центрі, не перевантажена новим обладнанням, що не окупилося - можна отримати якісну послугу за середньою ціною.

Віталій Опанасюк додав, що знайти перевірені та якісні запчастини, швидкий, якісний, проте не дорогий сервіс - складне завдання.

Найкращим рішенням, на думку фахівця, буде не володіти автомобілем, а брати його в оренду, кершеринг (володіння часткою авто з правом користуватися) або лізинг (надання машини у користування на певний термін). Таким чином ці витрати та прийняття рішення лежить на власникові.

Для юридичних осіб економія полягає у сфері вірного віднесення витрат на автомобіль.

Яких правил дотримуватись

Інженер ДП "Укрметртестстандарт" Денис Черниш назвав 3 способи, яких варто дотримуватись, щоб зекономити на обслуговуванні машини.

Вибір автомобіля

Він зазначив, чим менше деталей в машині, тим менше треба буде змінювати деталей. Якщо автомобіль буде ексклюзивним, то можливий дефіцит деталей, а за це доведеться заплатити більше.

"Автомобіль має бути досить розповсюдженим, як кажуть - народний", - додав фахівець.

Вибір запчастин

На розповсюджений автомобіль на ринку дуже багато пропозицій. Не завжди найдорожчі деталі відпрацьовують призначений ресурс.

Бажано брати перевірені, середні по вартості, бажано з гарними відгуками і сертифікатами виробника.

Вибір СТО

Якщо ви обслуговуєте авто на великому СТО, то є багато плюсів, таких як рівень сервісу, відповідальність, можливість зробити все в одному місці.

Однак, важливо пам'ятати, чим більше СТО, тим більше затрат на його утримання. До того ж багато кваліфікованих спеціалістів після роботи на великих компаніях перейшли працювати "на себе в гаражах".

Інженер зазначив, що в багатьох випадках так майстри можуть отримувати більший прибуток при зниженні вартості обслуговування. Тому основна задача - знайти відповідного спеціаліста з конкретної проблеми.