Призводить до алергії та опіків: ось який метод боротьби з прищами сильно шкодить шкірі

Що може зробити часник зі шкірою обличчя

Цей метод може мати серйозні побічні ефекти та завдати довготривалої шкоди.

"Запалення є ключовим фактором спалаху акне, часто спричиняючи біль і дискомфорт. Теоретично природні сполуки часнику можуть допомогти заспокоїти шкіру, але протизапальні переваги є більш ефективними при споживанні", - додала експерт.

Що краще зробити

Відлущувальні BHA кислоти, зокрема саліцилова, допомагають очистити пори від надлишків шкірного сала (це мінімізує подальші висипання), а такі інгредієнти, як пероксид бензоїлу, допомагають зменшити бактеріальне навантаження на шкіру.