Призводить до алергії та опіків: ось який метод боротьби з прищами сильно шкодить шкірі

Часто люди застосовують "лікуючі" способи боротьби з висами на обличчі із соціальних мереж. Не винятком став спосіб з часником, який може призвести до опіків та навіть шрамів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror.
Цей метод може мати серйозні побічні ефекти та завдати довготривалої шкоди.
"Запалення є ключовим фактором спалаху акне, часто спричиняючи біль і дискомфорт. Теоретично природні сполуки часнику можуть допомогти заспокоїти шкіру, але протизапальні переваги є більш ефективними при споживанні", - додала експерт.
Відлущувальні BHA кислоти, зокрема саліцилова, допомагають очистити пори від надлишків шкірного сала (це мінімізує подальші висипання), а такі інгредієнти, як пероксид бензоїлу, допомагають зменшити бактеріальне навантаження на шкіру.
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