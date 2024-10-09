Приводит к аллергии и ожогам: вот какой метод борьбы с прыщами сильно вредит коже

Часто люди применяют "лечебные" способы борьбы с висами на лице из социальных сетей. Не исключением стал способ с чесноком, который может привести к ожогам и даже шрамам.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror.
Этот метод может иметь серьезные побочные эффекты и нанести длительный вред.
"Воспаление является ключевым фактором вспышки акне, часто вызывая боль и дискомфорт. Теоретически природные соединения чеснока могут помочь успокоить кожу, но противовоспалительные преимущества более эффективны при потреблении", - добавила эксперт.
Отшелушивающие BHA кислоты, в частности салициловая, помогают очистить поры от излишков кожного сала (это минимизирует дальнейшие высыпания), а такие ингредиенты, как пероксид бензоила, помогают уменьшить бактериальную нагрузку на кожу.
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