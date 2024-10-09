Приводит к аллергии и ожогам: вот какой метод борьбы с прыщами сильно вредит коже

Что может сделать чеснок с кожей лица

Этот метод может иметь серьезные побочные эффекты и нанести длительный вред.

"Воспаление является ключевым фактором вспышки акне, часто вызывая боль и дискомфорт. Теоретически природные соединения чеснока могут помочь успокоить кожу, но противовоспалительные преимущества более эффективны при потреблении", - добавила эксперт.

Что лучше сделать

Отшелушивающие BHA кислоты, в частности салициловая, помогают очистить поры от излишков кожного сала (это минимизирует дальнейшие высыпания), а такие ингредиенты, как пероксид бензоила, помогают уменьшить бактериальную нагрузку на кожу.