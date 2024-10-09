Призводить до алергії та опіків: ось який метод боротьби з прищами сильно шкодить шкірі

Часто люди застосовують "лікуючі" способи боротьби з висами на обличчі із соціальних мереж. Не винятком став спосіб з часником, який може призвести до опіків та навіть шрамів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror .

Що може зробити часник зі шкірою обличчя

Деякі "експерти" краси у соціальних мережах рекомендують натирати часником обличчям, щоб позбутися прищів. Однак, при такому використанні часник може призвести до опіків.

Часник може бути ідеальним доповненням до багатьох рецептів завдяки його насиченому смаку та потенційній користі для здоров’я.

Його природні поживні речовини призвели до того, що деякі користувачі соціальних мереж почали натирати ним обличчя. Цей метод може мати серйозні побічні ефекти та завдати довготривалої шкоди.

Експерт з краси Сара Міллекам попереджає, що хоча часник може принести деякі переваги, він також несе значні ризики при неправильному використанні.

Є плюси використання часнику в догляді за шкірою, наприклад, він містить аліцин - сполуку з сильними антибактеріальними та протигрибковими властивостями. Це може допомогти вбити бактерії, а також має протизапальні властивості, які можуть зменшити набряк і почервоніння в місцях, схильних до вугрів.

"Запалення є ключовим фактором спалаху акне, часто спричиняючи біль і дискомфорт. Теоретично природні сполуки часнику можуть допомогти заспокоїти шкіру, але протизапальні переваги є більш ефективними при споживанні", - додала експерт.

Що краще зробити

Фахівець радить їсти часник замість того, щоб натирати ним шкіру. Він наповнений антиоксидантами, які можуть допомогти захистити шкіру від шкідливого впливу навколишнього середовища та передчасного старіння.

"Деякі, хто спробував лайфхак з часником, повідомили про печіння, почервоніння та навіть пухирі після використання часнику на шкірі. Його високий вміст сірки може бути занадто різким, особливо для тих, хто має чутливу або подразнену шкіру", - зазначила експерт.

Крім того, часник досить липкий і може викликати дискомфорт на шкірі, якщо залишити його протягом дня. Існує також ризик алергічних реакцій та контактному дерматиту.

Замість того, щоб звертатися до порад з інтернету, варто звернутися до дерматолога з певною проблемою.

Відлущувальні BHA кислоти, зокрема саліцилова, допомагають очистити пори від надлишків шкірного сала (це мінімізує подальші висипання), а такі інгредієнти, як пероксид бензоїлу, допомагають зменшити бактеріальне навантаження на шкіру.