Приводит к аллергии и ожогам: вот какой метод борьбы с прыщами сильно вредит коже

Часто люди применяют "лечебные" способы борьбы с висами на лице из социальных сетей. Не исключением стал способ с чесноком, который может привести к ожогам и даже шрамам.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror .

Что может сделать чеснок с кожей лица

Некоторые "эксперты" красоты в социальных сетях рекомендуют натирать чесноком лицом, чтобы избавиться от прыщей. Однако при таком использовании чеснок может привести к ожогам.

Чеснок может быть идеальным дополнением ко многим рецептам благодаря его насыщенному вкусу и потенциальной пользе для здоровья.

Его природные питательные вещества привели к тому, что некоторые пользователи социальных сетей начали натирать им лицо. Этот метод может иметь серьезные побочные эффекты и нанести длительный вред.

Эксперт по красоте Сара Миллекам предупреждает, что, хотя чеснок может принести некоторые преимущества, он также несет значительные риски при неправильном использовании.

Есть плюсы использования чеснока в уходе за кожей, например, он содержит алицин - соединение с сильными антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Это может помочь убить бактерии, а также противовоспалительные свойства, которые могут уменьшить отек и покраснение в местах, склонных к угрям.

"Воспаление является ключевым фактором вспышки акне, часто вызывая боль и дискомфорт. Теоретически природные соединения чеснока могут помочь успокоить кожу, но противовоспалительные преимущества более эффективны при потреблении", - добавила эксперт.

Что лучше сделать

Специалист советует есть чеснок вместо того, чтобы натирать им кожу. Он наполнен антиоксидантами, которые могут помочь оградить кожу от вредного воздействия окружающей среды и преждевременного старения.

"Некоторые, кто попробовал лайфхак с чесноком, сообщили о жжение, покраснение и даже волдырях после использования чеснока на коже. Его высокое содержание серы может быть слишком резким, особенно для тех, кто имеет чувствительную или раздраженную кожу", - отметила эксперт.

Кроме того, чеснок достаточно липкий и может вызвать дискомфорт на коже, если оставить его в течение дня. Есть также риск аллергических реакций и контактного дерматита.

Вместо того, чтобы обращаться к советам из интернета, стоит обратиться к дерматологу с определенной проблемой.

Отшелушивающие BHA кислоты, в частности салициловая, помогают очистить поры от излишков кожного сала (это минимизирует дальнейшие высыпания), а такие ингредиенты, как пероксид бензоила, помогают уменьшить бактериальную нагрузку на кожу.