Приводит к аллергии и ожогам: вот какой метод борьбы с прыщами сильно вредит коже
Часто люди применяют "лечебные" способы борьбы с висами на лице из социальных сетей. Не исключением стал способ с чесноком, который может привести к ожогам и даже шрамам.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror.
Что может сделать чеснок с кожей лица
Некоторые "эксперты" красоты в социальных сетях рекомендуют натирать чесноком лицом, чтобы избавиться от прыщей. Однако при таком использовании чеснок может привести к ожогам.
Чеснок может быть идеальным дополнением ко многим рецептам благодаря его насыщенному вкусу и потенциальной пользе для здоровья.
Его природные питательные вещества привели к тому, что некоторые пользователи социальных сетей начали натирать им лицо. Этот метод может иметь серьезные побочные эффекты и нанести длительный вред.
Эксперт по красоте Сара Миллекам предупреждает, что, хотя чеснок может принести некоторые преимущества, он также несет значительные риски при неправильном использовании.
Есть плюсы использования чеснока в уходе за кожей, например, он содержит алицин - соединение с сильными антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Это может помочь убить бактерии, а также противовоспалительные свойства, которые могут уменьшить отек и покраснение в местах, склонных к угрям.
"Воспаление является ключевым фактором вспышки акне, часто вызывая боль и дискомфорт. Теоретически природные соединения чеснока могут помочь успокоить кожу, но противовоспалительные преимущества более эффективны при потреблении", - добавила эксперт.
Что лучше сделать
Специалист советует есть чеснок вместо того, чтобы натирать им кожу. Он наполнен антиоксидантами, которые могут помочь оградить кожу от вредного воздействия окружающей среды и преждевременного старения.
"Некоторые, кто попробовал лайфхак с чесноком, сообщили о жжение, покраснение и даже волдырях после использования чеснока на коже. Его высокое содержание серы может быть слишком резким, особенно для тех, кто имеет чувствительную или раздраженную кожу", - отметила эксперт.
Кроме того, чеснок достаточно липкий и может вызвать дискомфорт на коже, если оставить его в течение дня. Есть также риск аллергических реакций и контактного дерматита.
Вместо того, чтобы обращаться к советам из интернета, стоит обратиться к дерматологу с определенной проблемой.
Отшелушивающие BHA кислоты, в частности салициловая, помогают очистить поры от излишков кожного сала (это минимизирует дальнейшие высыпания), а такие ингредиенты, как пероксид бензоила, помогают уменьшить бактериальную нагрузку на кожу.
Важно помнить, что все типы кожи разные, и то, что подходит одному человеку, может не подойти другому.
Ранее мы сообщали, какая часть лица стареет быстрее, чем другая.
Читайте также, почему нельзя использовать полоски для удаления черных точек на носу.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.