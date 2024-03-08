Експерти назвали 5 автомобілів, які варто вибирати водіям-початківцям

Renault Clio

Це універсальний автомобіль із потужністю 90 кінських сил. Машина за 12 секунд розганяється до 100 км. 1,0-літровий бензиновий двигун початкового рівня забезпечує гідну продуктивність, а його відносно низька вихідна потужність ставить його в групу з низьким рівнем страхування.

Авто обладнане бездротовою зарядною панеллю для телефону, має автоматичні світлодіодні фари, передні та задні датчики паркування та камера заднього виду.

Renault Clio оснащене системою автоматичного екстреного гальмування, системою розпізнавання дорожніх знаків і системою підтримки смуги руху.

Skoda Fabia

Автомобілі Skoda відомі своєю ціною та практичністю, і Fabia не є винятком. Це один із найкращих малих 5-місних машин. Експерти радять зупинитися на комплектації SE Comfort початкового рівня. Ця модель має легкосплавні диски, світлодіодні фари та кондиціонер у стандартній комплектації.

Skoda Fabia розганяється до 100 км за 10,7 секунди.

Seat Ibiza

Експерти радять вибирати 1,0-літровий бензиновий двигун середнього рівня. Він має 94 кінських сил. За 11 секунд авто розганяється до 100 км. З точки зору комплектації, варто вибирати SE, якщо ви новачок.

Ця модель має доволі гнучку підвіску. Недоліком можна назвати те, що це авто дає багато шуму під час водіння.

Hyundai i10

Попри те, що Hyundai i10 дуже маленький, це практичний автомобіль. Він оснащений інформаційно-розважальною системою 8,0 дюйма з сенсорним екраном (з Bluetooth) і Apple CarPlay і Android Auto у стандартній комплектації.

За 12,6 секунди це авто розганяється до 100 км. Перевагою цієї моделі є практичність, але Hyundai i10 має слабку коробку передач.

Dacia Sandero

Sandero є сильною пропозицією в класі малих автомобілів. Він практичний, з достатньою кількістю місця на задніх сидіннях і в багажнику. Двигун початкового рівня також може працювати як на зрідженому нафтовому газі, так і на бензині, щоб знизити експлуатаційні витрати.

Експерти радять вибирати комплектацію Expression, яка поставляється із задніми датчиками паркування, автоматичними фарами та склоочисниками та інформаційно-розважальною системою з сенсорним екраном у стандартній комплектації.

Ця модель розганяється до 100 км за 11,6 секунди. Втім, це авто отримало лише дві зірки під час перевірки безпеки Euro NCAP у 2020 році. Саме тому у рейтингу Sandero опинився на останньому місці.