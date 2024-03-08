Эксперты назвали 5 автомобилей, которые следует выбирать начинающим водителям

Renault Clio

Это универсальный автомобиль с мощностью 90 лошадиных сил. Машина за 12 секунд разгоняется до 100 км. 1,0-литровый бензиновый двигатель начального уровня обеспечивает достойную производительность, а его относительно низкая выходная мощность ставит его в группу с низким уровнем страхования.

Автомобиль оснащен беспроводной зарядной панелью для телефона, имеет автоматические светодиодные фары, передние и задние датчики парковки и камера заднего вида.

Renault Clio оснащен системой автоматического экстренного торможения, системой распознавания дорожных знаков и системой поддержки полосы движения.

Skoda Fabia

Автомобили Skoda известны своей ценой и практичностью, и Fabia не исключение. Это одна из лучших малых 5-местных машин. Эксперты советуют остановиться на комплектации SE Comfort исходного уровня. Эта модель оснащена легкосплавными дисками, светодиодными фарами и кондиционером в стандартной комплектации.

Skoda Fabia разгоняется до 100 км за 10,7 секунды.

Seat Ibiza

Эксперты советуют выбирать 1,0-литровый бензиновый двигатель среднего уровня. Он имеет 94 лошадиных сил. За 11 секунд авто разгоняется до 100 км. С точки зрения комплектации, следует выбирать SE, если вы новичок.

Эта модель имеет довольно гибкую подвеску. Недостатком можно назвать то, что этот автомобиль дает много шума во время вождения.

Hyundai i10

Несмотря на то, что Hyundai i10 очень маленький, это практичный автомобиль. Он оснащен информационно-развлекательной системой 8,0 дюйма с сенсорным экраном (Bluetooth) и Apple CarPlay и Android Auto в стандартной комплектации.

За 12,6 секунды этот автомобиль разгоняется до 100 км. Преимуществом этой модели является практичность, но Hyundai i10 обладает слабой коробкой передач.

Dacia Sandero

Sandero является сильным предложением в классе малых автомобилей. Он практичный, с достаточным количеством места на задних сиденьях и в багажнике. Двигатель начального уровня может также работать как на сжиженном нефтяном газе, так и на бензине, чтобы снизить эксплуатационные расходы.

Эксперты советуют выбирать комплектацию Expression, которая поставляется с задними датчиками парковки, автоматическими фарами и стеклоочистителями и информационно-развлекательной системой с сенсорным экраном в стандартной комплектации.

Эта модель разгоняется до 100 км за 11,6 секунды. Но этот автомобиль получил лишь две звезды во время проверки безопасности Euro NCAP в 2020 году. Именно поэтому в рейтинге Sandero оказался на последнем месте.