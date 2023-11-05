Експерти назвали 3 випадки, коли треба негайно вести дитину до логопеда

Якщо дитина мовчить у віці до 3 років

"Зі словом "логопед" часто асоціюють погану вимову звуку "р", або з проблемами мовлення у дитини старше п’яти років. Насправді мовленнєвому розвитку дитини важливо приділити увагу ще на ранньому етапі", - пояснюють експерти.

Від нуля і до 2 років у першу чергу дитина має реагувати на мову дорослих, а також белькотіти. І вже ближче до 2 років дитина здатна реагувати і відповідати на питання.

З 2 до 3 років консультація логопеда просто необхідна, якщо дитина мовчить і не розуміє вас, або якщо є лише кілька свідомих слів і немає фраз.

Неправильні звуки у віці 4-6 років

Це вік, коли діти вчать прості вірші, починають використовувати складні речення та інтуїтивно відчувають правила синтаксису. Проблема, з якою може стикнутись майбутній першокласник, і потребує втручання - неправильна вимова деяких звуків, або неправильне вживання відмінків, родів тощо.

Дитина повільно читає і плутає склади у віці 6-8 років

Те, наскільки успішно йде навчання, залежить від багатьох факторів. І одним із них є наявність дислексії, дисграфії або дискалькулії. Якщо ви помічаєте, що малюк дуже погано читає, плутає місцями літери, або сполучення на письмі - це також привід звернутися до спеціаліста.

Чи може проблема пройти сама собою

"На жаль, перелічені проблеми не зникають самостійно, вони лише прогресують. Результатом занадто довгого очікування або небажання звертатись до професіонала - можуть бути проблеми у навчанні і неправильна артикуляція, які також тягнуть за собою складнощі із соціалізацією дитини", - кажуть експерти.