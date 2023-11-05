Эксперты назвали 3 случая, когда нужно немедленно вести ребенка к логопеду

Если ребенок молчит в возрасте до 3 лет

"Со словом "логопед" часто ассоциируют плохое произношение звука "р", или с проблемами речи у ребенка старше пяти лет. На самом деле речевому развитию ребенка важно уделить внимание еще на раннем этапе", - объясняют эксперты.

От нуля и до 2 лет в первую очередь ребенок должен реагировать на язык взрослых, а также лепетать. И уже ближе к 2 годам ребенок способен реагировать и отвечать на вопросы.

С 2 до 3 лет консультация логопеда просто необходима, если ребенок молчит и не понимает вас или если есть лишь несколько сознательных слов и нет фраз.

Неправильные звуки в возрасте 4-6 лет

Это возраст, когда дети учат простые стихи, начинают использовать сложные предложения и интуитивно чувствуют правила синтаксиса. Проблема, с которой может столкнуться будущий первоклассник, и требует вмешательства - неправильное произношение некоторых звуков или неправильное употребление падежей, родов и т. д.

Ребенок медленно читает и путает слоги в возрасте 6-8 лет

То, насколько успешно идет обучение, зависит от многих факторов. И одним из них есть наличие дислексии, дисграфии или дискалькулии. Если вы замечаете, что малыш очень плохо читает, путает местами буквы или сообщение на письме - это также повод обратиться к специалисту.

Может ли проблема пройти сама по себе

"К сожалению, перечисленные проблемы не исчезают самостоятельно, они лишь прогрессируют. Результатом слишком долгого ожидания или нежелания обращаться к профессионалу - могут быть проблемы в обучении и неправильная артикуляция, которые также влекут за собой сложности с социализацией ребенка", - говорят эксперты.