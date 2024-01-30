Експерти назвали 11 популярних продуктів, які пришвидшують старіння. Ви теж їх їсте

Цукристі каші

Популярні каші на сніданок зазвичай місять багато цукру. Такі страви можуть спричинити різкі стрибки рівня глюкози в крові, що спонукатиме організм швидко виділяти інсулін для регулювання рівня цукру.

"З часом ці безперервні коливання рівня цукру в крові та інсуліну можуть призвести до резистентності до інсуліну та посилення окислювального стресу, сприяючи прискоренню процесів старіння в організмі", - каже дієтолог Марлін Перес.

Регулярне вживання продуктів із високим вмістом цукру, таких як солодкі пластівці, може сприяти збільшенню ваги та ожирінню. Ці два стани пов’язані із розвитком діабету 2 типу та серцево-судинних захворювань. Також високий вміст цукру в раціоні погіршує стан шкіри.

Хот-доги і бекон

Оброблене червоне м’ясо багате насиченими жирами та часто містить консерванти, такі як нітрати, які можуть сприяти біологічному старінню, сприяючи хронічному запаленню та окислювальному стресу в організмі.

"Ці фактори прискорюють старіння клітин і збільшують ризик пов’язаних із віком захворювань, таких як серцево-судинні захворювання та деяких видів раку. Споживання обробленого м’яса пов’язане з утворенням шкідливих сполук, які можуть пошкодити ДНК і білки, ще більше посилюючи процес старіння", - пояснює дієтолог Даніель Крамбл Сміт.

Дослідження Міжнародного епідеміологічного журналу 2020 року показало, що вживання червоного або обробленого м’яса принаймні 4 рази на тиждень асоціювалося з на 20% вищим ризиком колоректального раку, ніж споживання рідше 2 разів на тиждень.

Алкоголь

Алкоголь може збільшити вік трьома ключовими способами. По-перше, це сечогінний засіб, тому він може призвести до зневоднення, а це викличе сухість та тьмяність шкіри й підвищить ймовірність появи зморшок.

По-друге, алкоголь перешкоджає засвоєнню життєво важливих поживних речовин, таких як вітамін B12 і фолієва кислота, а також антиоксидантів, що шкодить здоров’ю клітин і сприяє зниженню когнітивних функцій, підвищуючи ризик неврологічних розладів, пов’язаних з віком, таких як хвороба Альцгеймера і деменція.

"По-третє, алкоголь може спричинити пошкодження печінки, включаючи ожиріння печінки, гепатит і цироз. Це погіршує здатність печінки ефективно виводити токсини та підтримувати загальні функції організму, потенційно прискорюючи процеси старіння в усьому організмі", - каже Сміт.

Рафіноване біле борошно

Такі продукти, як білий хліб, рогалики, кренделі та макарони, виготовляють з очищених зерен, які позбавлені всіх волокон і поживних речовин, які роблять зерна здоровими. Такі продукти стають високоглікемічними, тобто вони можуть призвести до різких стрибків рівня цукру в крові та інсуліну.

"Цей стрибок і подальше падіння рівня цукру в крові може спричинити окислювальний стрес і запалення, прискорюючи старіння клітин", - говорить Сміт.

Крім того, відсутність клітковини та основних поживних речовин у рафінованому білому борошні порівняно з цільним зерном позбавляє організм ключових поживних речовин, що запобігають старінню - вітамінів групи В, антиоксидантів, вітаміну Е та мінералів.

Солодка випічка прискорює старіння (фото: Freepik)

Газована вода та інші солодкі напої

"Споживання підсолоджених напоїв сприяє біологічному старінню в першу чергу через високий вміст цукру, що призводить до підвищеного окислювального стресу, запалення та утворення кінцевих продуктів глікації, які прискорюють старіння клітин і пошкодження тканин", - пояснює Сміт.

Солодкі напої містять фосфорну кислоту, яка може перешкоджати засвоєнню кальцію, потенційно знижуючи мінеральну щільність кісткової тканини та збільшуючи ризик таких станів, як остеопороз і переломи кісток, пов’язаних із старінням.

Смажена їжа

Смажена їжа, курячі нагетси, гамбургери та картопля фрі, часто містить трансжири. Вони сприяють запаленню та окислювальному стресу в організмі, процесам, які прискорюють старіння клітин і збільшують ризик захворювань, пов’язаних із віком, таких як хвороби серця та діабет.

Фаст-фуд

"У такій їжі високий рівень нездорових жирів, у тому числі насичених і трансжирів, що призводить до запалення та підвищеного ризику захворювань, пов’язаних із віком", - застерігає Перес.

Крім того, більшість таких страв містить натрій, який перевищує денну норму, а також у них багато цукру. Вони також можуть потенційно містити канцерогенні речовини, особливо, якщо це їжа, смажена або приготована на грилі при високих температурах.

Оброблені м'ясні продукти

Шинка, салямі та нарізана грудка індички - це дуже смачні продукти, але вони не повинні бути у щоденному раціоні. Вони часто містять багато консервантів, таких як натрій і нітрати, що сприяють біологічному старінню в основному через сприяння окислювальному стресу та запаленню в організмі.

М’ясні делікатеси містять захмарну кількість натрію. Лише три скибочки шинки містять близько 652 мг натрію, що становить 27% вашої добової норми. Високий вміст натрію в м’ясних делікатесах може сприяти гіпертонії та серцево-судинним проблемам.

Картопляні чипси

"Чипси часто готують на нездоровій олії при високих температурах, що призводить до утворення трансжирів. Таке приготування може генерувати акриламід, який вважається потенційним канцерогеном, що сприяє пошкодженню клітин і процесам, пов’язаним зі старінням", - говорить Перес.

Крім того, картопляні чипси мають високий глікемічний індекс і високий вміст солі. Вміст натрію у цьому продукті може призвести до затримки води, підвищення артеріального тиску та навантаження на серцево-судинну систему, потенційно прискорюючи старіння кровоносних судин.

Випічка з цукром

Випічка, окрім цукру, ще може містити трансжири. Усе це сприяє біологічному старінню, запаленню та окислювальному стресу.

"Високий вміст цукру може призвести до утворення процесів глікації, які пошкоджують колаген і еластин, ключові білки для підтримки молодості шкіри. Тоді як трансжири можуть негативно впливати на здоров’я серцево-судинної системи та цілісність клітин", - каже Сміт.

Сиропи

Підсолоджувачі, такі як сироп агави, кукурудзяний сироп і деякі кленові сиропи, мають високий вміст фруктози, типу цукру, пов’язаного з проблемами здоров’я, такими як резистентність до інсуліну, накопичення жиру в печінці та підвищений рівень тригліцеридів, що сприяє метаболічним проблемам і прискоренню старіння.

Надмірна кількість фруктози також утворює процеси глікації, потенційно спричиняючи пошкодження колагену та еластину в шкірі, що сприяє появі зморшок, зниженню еластичності та старінню шкіри.