Чи правда, що мед ніколи не псується

Розкопавши єгипетські піраміди, сучасні археологи знайшли горщики, наповнені медом, який не зіпсувався за тисячі років. З того часу людей мучить питання, чи дійсно мед - це "вічний" продукт.

Про те, чи дійсно мед ніколи не псується, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Чи може мед зіпсуватися

До складу меду входить 181 речовина. Втім, його основу складає цукор і вода. Склад меду може відрізнятись також залежно від виду бджіл і рослин. Крім того, що мед має помірну кислотність, він також має антибактеріальні властивості, які допомагають запобігти росту бактерій.

Низький вміст вологи в меді не дає бактеріям вижити. А без бактерій мед просто не зіпсується. Крім того, мед досить кислий, щоб запобігти більшості бактерій і організмів, які псують їжу.

Також бджоли додають до меду власні ферменти, і ці ферменти виробляють перекис водню. Це той самий антисептик, яким ми лікуємо рани.

Експерти стверджують, що навіть коли мед потемніє та/або кристалізується, його все ще можна їсти. Металеві або пластикові контейнери можуть окислити мед, а тепло може змінити його смак. Тому для досягнення найкращих результатів зберігайте його якомога далі від електроніки, що виділяє тепло.

Також мед треба зберігати у герметичному скляному контейнері, щоб запобігти його бродінню. А коли набираєте мед з банки, треба використовувати чистий, сухий посуд. Якщо у мед потрапить волога, то він почне псуватись.

Експерти досі не можуть дати остаточної відповіді, чи може мед бути "вічним", втім вони дійшли до висновку, що за належних умов він зберігається дуже довго.

Чому на банках з медом вказують термін придатності

Мед може залишатися їстівним роками, навіть десятиліттями, але мед є натуральним продуктом, а це означає, що він змінюватиметься з часом. Для меду ці зміни можуть включати темніший колір, більш густу консистенцію та інший смак.

Зміни в меді насправді є хорошими ознаками (окрім бродіння). Це доводить, що ваш мед високоякісний і непастеризований. Пастеризація - це процес нагрівання меду для знищення натуральних дріжджів. Це допомагає меду довше залишатися рідким.

Терміни придатності комерційно проданого меду є скоріше маркером для магазинів, щоб замінити стару продукцію на свіжіші запаси.