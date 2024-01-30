Эксперты назвали 11 популярных продуктов, которые ускоряют старение. Вы тоже их едите

Сахаристые каши

Популярные каши на завтрак обычно содержат много сахара. Такие блюда могут вызвать резкие скачки уровня глюкозы в крови, что побуждает организм быстро выделять инсулин для регулирования уровня сахара.

"Со временем эти непрерывные колебания уровня сахара в крови и инсулина могут привести к резистентности к инсулину и усилению окислительного стресса, способствуя ускорению процессов старения в организме", - говорит диетолог Марлин Перес.

Регулярное употребление продуктов с высоким содержанием сахара, таких как сладкие хлопья, может способствовать увеличению веса и ожирению. Эти два состояния связаны с развитием диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Также высокое содержание сахара в рационе ухудшает состояние кожи.

Хот-доги и бекон

Обработанное красное мясо богато насыщенными жирами и часто содержит консерванты, такие как нитраты, которые могут способствовать биологическому старению, способствуя хроническому воспалению и окислительному стрессу в организме.

"Эти факторы ускоряют старение клеток и увеличивают риск связанных с возрастом заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и некоторых видов рака. Употребление обработанного мяса связано с образованием вредных соединений, которые могут повредить ДНК и белки, еще больше усиливая процесс старения", - объясняет диетолог Даниэль Крамбл Смит.

Исследование Международного эпидемиологического журнала 2020 года показало, что употребление красного или обработанного мяса по крайней мере 4 раза в неделю ассоциировалось с на 20% более высоким риском колоректального рака, чем потребление реже 2 раз в неделю.

Алкоголь

Алкоголь может увеличить возраст тремя ключевыми способами. Во-первых, это мочегонное средство, поэтому оно может привести к обезвоживанию, а это вызовет сухость и тусклость кожи, повысит вероятность появления морщин.

Во-вторых, алкоголь препятствует усвоению жизненно важных питательных веществ, таких как витамин B12 и фолиевая кислота, а также антиоксидантов, что вредит здоровью клеток и способствует снижению когнитивных функций, повышая риск неврологических расстройств, связанных с возрастом, таких как болезнь Альцгеймер и деменция.

"В-третьих, алкоголь может повлечь за собой повреждение печени, включая ожирение печени, гепатит и цирроз. Это ухудшает способность печени эффективно выводить токсины и поддерживать общие функции организма, потенциально ускоряя процессы старения во всем организме", - говорит Смит.

Рафинированная белая мука

Такие продукты, как белый хлеб, рогалики, крендели и макароны, изготовляют из очищенных зерен, лишенных всех волокон и питательных веществ, которые делают зерна здоровыми. Такие продукты становятся высокогликемическими, то есть они могут привести к резким скачкам уровня сахара в крови и инсулина.

"Этот скачок и дальнейшее падение уровня сахара в крови может повлечь за собой окислительный стресс и воспаление, ускоряя старение клеток", - говорит Смит.

Кроме того, отсутствие клетчатки и основных питательных веществ в рафинированной белой муке по сравнению с цельным зерном лишает организм ключевых питательных веществ, предотвращающих старение - витаминов группы В, антиоксидантов, витамина Е и минералы.

Сладкая выпечка ускоряет старение (фото: Freepik)

Газированная вода и другие сладкие напитки

"Потребление подслащенных напитков способствует биологическому старению в первую очередь из-за высокого содержания сахара, что приводит к повышенному окислительному стрессу, воспалению и образованию конечных продуктов гликации, которые ускоряют старение клеток и повреждение тканей", - объясняет Смит.

Сладкие напитки содержат фосфорную кислоту, которая может препятствовать усвоению кальция, потенциально снижая минеральную плотность костной ткани и увеличивая риск таких состояний как остеопороз и переломы костей, связанных со старением.

Жареная еда

Жареная еда, куриные наггетсы, гамбургеры и картофель фри - часто содержит трансжиры. Они способствуют воспалению и окислительному стрессу в организме, процессам, которые ускоряют старение клеток и увеличивают риск заболеваний, связанных с возрастом, таких как болезни сердца и диабет.

Фаст-фуд

"В такой пище высок уровень нездоровых жиров, в том числе насыщенных и трансжиров, что приводит к воспалению и повышенному риску заболеваний, связанных с возрастом", - предостерегает Перес.

Кроме того, большинство таких блюд содержит натрий, превышающий дневную норму, а также у них много сахара. Они также могут потенциально содержать канцерогенные вещества, особенно если это еда, жареная или приготовленная на гриле при высоких температурах.

Обработанные мясные продукты

Ветчина, салями и нарезанная грудинка индейки - это очень вкусные продукты, но они не должны быть в ежедневном рационе. Они часто содержат много консервантов, таких как натрий и нитраты, способствующие биологическому старению в основном из-за окислительного стресса и воспаления в организме.

Мясные деликатесы содержат облачное количество натрия. Только три ломтика ветчины содержат около 652 мг натрия, что составляет 27% вашей суточной нормы. Высокое содержание натрия в мясных деликатесах может способствовать гипертонии и сердечно-сосудистым проблемам.

Картофельные чипсы

"Чипсы часто готовят на нездоровом масле при высоких температурах, что приводит к образованию трансжиров. Такое приготовление может генерировать акриламид, который считается потенциальным канцерогеном, способствующим повреждению клеток и процессам, связанным со старением", - говорит Перес.

Кроме того, картофельные чипсы обладают высоким гликемическим индексом и высоким содержанием соли. Содержание натрия в этом продукте может привести к задержке воды, повышению давления и нагрузке на сердечно-сосудистую систему, потенциально ускоряя старение кровеносных сосудов.

Выпечка с сахаром

Выпечка, кроме сахара, может содержать трансжиры. Все это способствует биологическому старению, воспалению и окислительному стрессу.

"Высокое содержание сахара может привести к образованию процессов гликации, повреждающих коллаген и эластин, ключевые белки для поддержания молодости кожи. В то время как трансжиры могут негативно влиять на здоровье сердечно-сосудистой системы и целостность клеток", - говорит Смит.

Сиропы

Подсластители, такие как сироп агавы, кукурузный сироп и некоторые кленовые сиропы, имеют высокое содержание фруктозы, типа сахара, связанного с проблемами здоровья, такими как резистентность к инсулину, накопление жира в печени и повышенный уровень триглицеридов, что способствует метаболическим проблемам и ускорению старения.

Избыточное количество фруктозы также образует процессы гликации, потенциально вызывая повреждение коллагена и эластина в коже, что способствует появлению морщин, снижению эластичности и старению кожи.