Експерт назвав 5 рослин, які треба поставити в спальню, щоб чудово спати

Які рослини допоможуть гарно спати?

Рослини не тільки роблять будинок більш затишним, вони також можуть покращити якість повітря у вашій кімнаті та створити заспокійливе середовище.

Зміїні рослини

Ці рослини, які не потребують догляду, в них високе листя, яке росте прямо вгору. Вони не потребують яскравого світла і не вимагають багато поливу, що дуже зручно.

Зміїні рослини виділяють багато кисню для очищення повітря, тому вони супер-рішення для спальні, оскільки це покращить якість повітря протягом ночі, дозволяючи спати спокійніше.

Зміїні рослини не потребують яскравого світла (фото: Wikipedia.org)

Спатифілум

Їх темно-зелене листя та білі квіти стануть прекрасним доповненням до вашої спальні. Коли їх потрібно полити, вони виглядатимуть зів’ялими та млявими, але хвилюватися не варто. Полийте їх і вони одразу оживуть.

Ця рослина є ідеальним доповненням до спальні в прохолодніші місяці, оскільки вона не тільки додає вологу в повітря, але й очищає його, відфільтровуючи токсини, які переносяться повітрям. Це функція, яка може допомогти вам захиститися від мікробів, пов’язаних з холодною погодою.

Спатифілум - чудове рішення для спальні (фото: almanac.com)

Лаванда

Лаванда з її приголомшливим фіолетовим цвітом і заспокійливим ароматом - це більше, ніж просто гарний вигляд квітів.

Рослина відома своєю здатністю зменшувати стрес і занепокоєння, створюючи спокійну атмосферу, яка ідеально підходить для спокійного нічного сну.

Більшість людей люблять лаванду за її розслаблюючий аромат, але вони, можливо, не знають, наскільки вона допомагає знизити рівень стресу та занепокоєння, сприяючи спокійній та мирній обстановці.

Лаванда - чудова рослина, яку можна тримати біля свого ліжка, оскільки вона сприяє заспокоєнню та чудово пахне.

Англійський плющ

Універсальна рослина з різними візерунками листя не тільки естетично приваблива, але й корисна для вашого здоров’я, оскільки виробляє кисень вночі.

Для тих, хто не знає про англійський плющ, він відомий тим, що зменшує кількість цвілі в повітрі, що сприяє здоров’ю дихальних шляхів. Англійський плющ у спальні забезпечить вам дихання чистим повітрям під час сну, захистивши вас від неприємних холодів цієї зими.

Алое

Алое, яке зазвичай використовується для лікування сонячних опіків і подразнень шкіри, є ще одним чудовим вибором для спальні. Цей вражаючий сукулент виділяє кисень вночі і є неймовірно стійким, що робить його ідеальною рослиною для початківців садівників.

Це широко відома рослина, проте багато людей не знають, наскільки вона корисна для здоров’я сну. Це дуже стійка рослина, тому її ідеально поставити у спальні.