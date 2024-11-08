Эксперт назвал 5 растений, которые нужно поставить в спальню, чтобы отлично спать

Какие растения помогут хорошо спать?

Растения не только делают дом более уютным, они могут улучшить качество воздуха в вашей комнате и создать успокаивающую среду.

Змеиные растения

Эти растения, не требующие ухода, у них высокие листья, которые растут прямо вверх. Они не нуждаются в ярком свете и не требуют много полива, что очень удобно.

Змеиные растения выделяют много кислорода для очистки воздуха, поэтому они супер-решение для спальни, поскольку это улучшит качество воздуха в течение ночи, позволяя спать более спокойно.

Змеиные растения не нуждаются в ярком свете (фото: Wikipedia.org)

Спатифиллум

Их темно-зеленые листья и белые цветы станут прекрасным дополнением к вашей спальне. Когда их нужно полить, они будут выглядеть увядшими и безжизненными, но волноваться не стоит. Полейте их, и они сразу оживут.

Это растение является идеальным дополнением к спальне в более холодные месяцы, поскольку оно не только добавляет влагу в воздух, но и очищает его, отфильтровывая переносимые воздухом токсины. Это функция, которая может помочь вам защититься от микробов, связанных с холодной погодой.

Спатифиллум -прекрасное решение для спальни (фото: almanac.com)

Лаванда

Лаванда с ее потрясающим фиолетовым цветом и успокаивающим ароматом - это больше, чем просто красивый вид цветов.

Растение известно своей способностью уменьшать стресс и беспокойство, создавая спокойную атмосферу, идеально подходящую для спокойного ночного сна.

Большинство людей любят лаванду за ее расслабляющий аромат, но они, возможно, не знают, насколько она помогает снизить уровень стресса и беспокойства, способствуя спокойной и мирной обстановке.

Лаванда - прекрасное растение, которое можно держать у своей кровати, поскольку оно способствует успокоению и прекрасно пахнет.

Английский плющ

Универсальное растение с разными узорами листьев не только эстетически привлекательно, но и полезно для вашего здоровья, поскольку производит кислород ночью.

Для тех, кто не знает об английском плюще, он известен тем, что уменьшает количество плесени в воздухе, что способствует здоровью дыхательных путей. Английский плющ в спальне обеспечит вам дыхание чистым воздухом во время сна, оградив вас от неприятных холодов этой зимой.

Алое

Алоэ, которое обычно используется для лечения солнечных ожогов и раздражений кожи, является еще одним отличным выбором для спальни. Этот впечатляющий суккулент выделяет кислород ночью и является невероятно устойчивым, что делает его идеальным растением для начинающих садоводов.

Это широко известное растение, однако многие не знают, насколько оно полезно для здоровья сна. Это очень стойкое растение, поэтому его идеально поставить в спальне.