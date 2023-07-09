Експерт спростував найпоширеніший міф про вечерю. У нього вірить майже кожен

Усі ми чули про те, що не варто вечеряти пізніше, ніж за 3-4 години до сну, адже тоді організму буде важче перетравлювати їжу й це може нашкодити загальному стану здоров'я. Втім чи насправді це так?

Відповідь на це питання дав спортивний тренер Віктор Мандзяк на своїй сторінці в Instagram .

Чи шкодить пізня вечеря здоров'ю

"Я ситно вечеряю всупереч розповсюдженій рекомендації вечеряти за кілька годин до сну. Експерти з правильного харчування кажуть, що за цей період їжа встигне переваритись і не гнитиме у шлунку. А ще, оскільки ми спимо, то й наше тіло має відпочивати", - говорить тренер.

При цьому Мандзяк наголошує, що він не знайшов наукових підтверджень цієї теорії. Та й те, що наше тіло має відпочивати під час сну теж ставить під сумнів.

"Під час сну температура тіла зменшується тільки на пів градуса, що свідчить про суттєве утворення енергії. У цей час серце і дихальна система працюють, утворюється сеча, мозок також не збавляє своїх "оборотів". Та й той факт, що у більшості людей акт дефекації відбувається зранку, наштовхує на думку, що шлунок також працює під час сну", - додає Віктор.

Також тренер не погоджується із фразою, що "вночі шлунок не працює і їжа у ньому починає гнити".

"За сон і травлення відповідає парасимпатична нервова система, яку людина не може свідомо контролювати. Відповідно процес переварювання їжі не зупиняється вночі", - каже Мандзяк.

Що не варто їсти на вечерю

Людям, які стежать за фігурою варто уникати на вечерю продуктів, які багаті на вуглеводи. Тому краще відмовитись від булочок, мучних виробів, сухофруктів, бутербродів та солодощів.

На вечерю краще також уникати страв із картоплі та каш, особливо рисової. Вечірній прийом їжі не повинен містити смажених продуктів, оскільки вони ускладнюють роботу жовчного міхура, печінки, підшлункової залози.

Особливо це стосується смаженого м'яса. Важкою є комбінація "борошно-м'ясо": вареники, пельмені, свіжа випічка.

Найкраще вечеряти легкими салатами і стравами багатими на білок: риба, морепродукти, сир, яйця, квасоля, сочевиця, гриби. Також варто їсти некрохмалисті овочі, можна готувати їх на пару або на грилі.