Эксперт развенчал самый распространенный миф об ужине. В него верит почти каждый

Все мы слышали о том, что не стоит ужинать позже, чем за 3-4 часа до сна, ведь тогда организму будет труднее переваривать пищу и это может навредить общему состоянию здоровья. Однако так ли это на самом деле?

Ответ на этот вопрос дал спортивный тренер Виктор Мандзяк на своей странице в Instagram .

Вредит ли поздний ужин здоровью

"Я сытно ужинаю вопреки распространенной рекомендации ужинать за несколько часов до сна. Эксперты правильного питания говорят, что за этот период еда успеет перевариться и не будет гнить в желудке. А еще, поскольку мы спим, то и наше тело должно отдыхать", - говорит тренер.

При этом Мандзяк отмечает, что он не нашел научных подтверждений этой теории. Да и то, что наше тело должно отдыхать во время сна тоже подвергает сомнению.

"Во время сна температура тела уменьшается только на пол градуса, что свидетельствует о существенном образовании энергии. В это время сердце и дыхательная система работают, образуется моча, мозг также не сбавляет своих "оборотов". Да и тот факт, что в большинства людей акт дефекации совершается утром, наталкивает на мысль, что желудок также работает во время сна", - добавляет Виктор.

Также тренер не соглашается с фразой, что "ночью желудок не работает и еда в нем начинает гнить".

"За сон и пищеварение отвечает парасимпатическая нервная система, которую человек не может сознательно контролировать. Соответственно, процесс переваривания пищи не останавливается ночью", - говорит Мандзяк.

Что не стоит есть на ужин

Людям, которые следят за фигурой, следует избегать на ужин продуктов, богатых углеводами. Поэтому лучше отказаться от булочек, мучных изделий, сухофруктов, бутербродов и сладостей.

На ужин лучше также избегать блюд из картофеля и каш, особенно рисовой. Вечерний прием пищи не должен содержать жареных продуктов, поскольку они затрудняют работу желчного пузыря, печени, поджелудочной железы.

Особенно это касается жареного мяса. Трудной является комбинация "мука-мясо": вареники, пельмени, свежая выпечка.

Лучше ужинать легкими салатами и блюдами богатыми белком: рыба, морепродукты, сыр, яйца, фасоль, чечевица, грибы. Также следует есть некрахмалистые овощи, можно готовить их на пару или на гриле.