Експерт розповів, як блокування польського кордону вплине на ціни в Україні

Що буде з цінами в Україні

Експерт Олег Пендзин повідомив, що через блокаду ціни в Україні на продовольство не зростуть.

"Ми повністю забезпечуємо себе продовольством. За імпортом у нас є дуже невеликий перелік товарів, які ми споживаємо, - це екзотичні фрукти: цитрусові, лимони, банани; морожена риба; сіль. Все інше ми виготовляємо у себе в країні", - пояснив Пендзин.

За словами економіста, не подорожчає і бензин, тому що основні постачання здійснюються залізницею.

"Пально-мастильні матеріали здебільшого йдуть у нас залізницею. Автомобільним транспортом переважно їде скраплений газ. І щодо скрапленого газу дійсно є питання - він виріс у ціні, адже по ньому є дефіцит", - зауважив Пендзин.

А от з побутовою хімією та предметами довгострокового використання можуть виникнути певні складнощі, але тривати це буде недовго.

"Ми маємо певні запаси (побутової хімії, електротоварів) на складах. Якщо би це блокування було місяці 3-4, то, напевно, ми би це відчули. Поки що ми більш менш спокійно реагуємо на ці речі, через наявність залишків на складах. Це стосується і будівельних сумішей та матеріалів, які їдуть з тієї ж самої Польщі", - наголосив Пендзин.

Ба більше економіст висловив думку, що польська блокада триватиме не більше 2 тижнів.

Нагадаємо, блокада кордону Польщі з Україною розпочалася 7 листопада. Наразі суттєвого дефіциту серед продукції не спостерігається, проте польські виробники молочних, м'ясних продуктів та яєць останнім часом багато де представлені на прилавках супермаркетів України.