Эксперт рассказал, как блокирование польской границы повлияет на цены в Украине

Что будет с ценами в Украине

Эксперт Олег Пендзин сообщил, что из-за блокады цены в Украине на продовольствие не возрастут.

"Мы полностью обеспечиваем себя продовольствием. По импорту у нас очень небольшой перечень товаров, которые мы потребляем, - это экзотические фрукты: цитрусовые, лимоны, бананы; мороженая рыба; соль. Все остальное мы производим у себя в стране", - пояснил Пендзин.

По словам экономиста, не подорожает и бензин, потому что основные поставки осуществляются по железной дороге.

"Горюче-смазочные материалы в основном идут у нас по железной дороге. Автомобильным транспортом преимущественно едет сжиженный газ. И по сжиженному газу действительно есть вопрос - он вырос в цене, ведь по нему есть дефицит", - отметил Пендзин.

А вот с бытовой химией и предметами долгосрочного использования могут возникнуть определенные сложности, но это будет недолго.

"Мы имеем определенные запасы (бытовой химии, электротоваров) на складах. Если бы эта блокировка была месяца 3-4, то, наверное, мы бы это почувствовали. Пока мы более или менее спокойно реагируем на эти вещи, из-за наличия остатков на складах. Это касается и строительных смесей и материалов, которые едут из той же Польши", - подчеркнул Пендзин.

Кроме того, экономист высказал мнение, что польская блокада продлится не более 2 недель.

Напомним, блокада границы Польши с Украиной началась 7 ноября. Пока существенного дефицита среди продукции не наблюдается, однако польские производители молочных, мясных продуктов и яиц в последнее время многие представлены на прилавках супермаркетов Украины.