Експерт розповіла, як пофарбуватися, щоб виглядати молодше за свої роки

Правильна стрижка, колір волосся можуть зменшити жінці вік, але неправильні можуть передчасно зістарити її.

Експерт з догляду за волоссям Акрірашанті Берд розповіла виданню Express , як за допомогою фарбування виглядати молодшою.

"Коли справа доходить до зрілих жінок, волосся може стати одним із найбільш перетворюючих факторів у їхній молодості", - зазначила фахівець.

Як жінкам виглядати молодшоими за допомогою фарбування волосся?

Фарбування волосся - це чудовий спосіб змінити свій образ і миттєво помолодшати.

"Зрілим жінкам краще уникати сильного суцільного фарбування, оскільки це може зробити волосся плоским і неживим", - розповіла Акрірашанті.

Але який відтінок підкреслить ваші риси обличчя і змусить вас виглядати свіжо і яскраво?

"Вибирайте тонкі та ніжні відтінки, які всього на один або два тони світліші, ніж натуральний колір волосся", - радить експерт.

Які стрижки краще вибирати?

За словами фахівця з краси, стрижка також має першорядне значення для визначення того, старою чи молодою виглядає жінка.

"Одна з найважливіших речей, про які слід пам'ятати, коли йдеться про зачіску, полягає в тому, що чим менше, тим краще. Занадто складні стилі та багатошаровість можуть додати жінці років", - зазначила вона.

Простий класичний боб може стати чудовим вибором для зрілих жінок.

"Цей стиль - поза часом, і одночасно елегантний і сучасний, його можна носити гладким і прямим або з розпущеними хвилями. Боб також може стати відмінним способом надати об'єм тонкому рідкому волоссю", - повідомила експерт з волосся.

Для тих, хто любить довге волосся, підійде стрижка, коли її довжина доходить до плечей.