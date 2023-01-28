Названий спосіб позбутися сивого волосся без будь-якої "хімії"

Сиве волосся може бентежити багатьох з нас. Але немає потреби висмикувати його чи купувати хімічні барвники.

Як позбутися сивини за допомогою кави розповіли у виданні Sante Plus.

Як зафарбувати сиве волосся за допомогою кави?

У поєднанні з іншими інгредієнтами кава надає волоссю м'якості та блиску, стимулює ріст і природно затемняє колір волосся.

Ось як використовувати її, щоб ретельно приховати ваше сиве волосся. Однак пам'ятайте, що цей домашній рецепт застосовується не для всіх типів волосся. Особливо, якщо ваша шкіра голови особливо чутлива та схильна до алергії. Ми рекомендуємо вам звернутися за професійною консультацією в цьому випадку.

Перший спосіб замаскувати сивину кавою

Для цього вам знадобляться 2 столові ложки меленої кави, 1/2 столової ложки порошку кориці, 1 столова ложка оцту й 1 чашка грецького йогурту.

Змішайте ці інгредієнти в мисці, доки не отримаєте пастоподібну текстуру;

Нанесіть одержану суміш на шкіру голови;

Накрийте волосся шапочкою для душу або прозорою плівкою;

Зачекайте щонайменше 40 хвилин, перш ніж мити їх кондиціонером. Ви будете вражені результатом!

Другий спосіб замаскувати сивину кави

Вам знадобиться столова ложка меленої кави, столова ложка какао, столова ложка нейтральної органічної хни й чайна ложка оцту і пакетик заварного чорного чаю.