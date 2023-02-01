Эксперт рассказала, как покраситься, чтобы выглядеть моложе своих лет
Правильная стрижка, цвет волос могут уменьшить женщине возраст, но неправильные могут преждевременно состарить ее.
Эксперт по уходу за волосами Акрирашанти Берд рассказала изданию Express, как с помощью покраски выглядеть моложе.
"Когда дело доходит до зрелых женщин, волосы могут стать одним из самых преображающих факторов в их молодости", - отметила специалист.
Как женщинам выглядеть моложе с помощью окрашивания волос?
Окрашивание волос - это отличный способ изменить свой образ и мгновенно помолодеть.
"Зрелым женщинам лучше избегать сильного сплошного окрашивания, поскольку это может сделать волосы плоскими и безжизненными", - рассказала Акрирашанти.
Мелирование - это "отличный способ придать объем волосам и сделать их более густыми и молодыми". Но какой оттенок подчеркнет ваши черты лица и заставит вас выглядеть свежо и ярко?
"Выбирайте тонкие и нежные оттенки, которые всего на один или два тона светлее, чем натуральный цвет волос", - советует эксперт.
Какие стрижки лучше выбирать?
По словам специалиста по красоте, стрижка также имеет первостепенное значение для определения того, старо или молодо выглядит лицо женщины.
"Одна из самых важных вещей, о которых следует помнить, когда речь идет о прическе, заключается в том, что чем меньше, тем лучше. Слишком сложные стили и многослойность могут добавить женщине годы", - отметила она.
Простой классический боб может стать отличным выбором для зрелых женщин.
"Этот стиль - вне времени, и одновременно элегантен и современен, его можно носить гладким и прямым или с распущенными волнами. Боб также может стать отличным способом придать объем тонким редеющим волосам", - сообщила эксперт по волосам.
Для тех, кто любит длинные волосы, подойдет стрижка, когда их длина доходит до плеч.
Напомним, что 51-летняя женщина, которая "шокирует" молодостью, поделилась секретами красоты.
Кроме того, назван способ избавиться от седых волос без всякой "химии".