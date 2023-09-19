Економіст розповів, як легко зекономити на ремонті житла

Яких способів дотримуватись

Експерт перш за все пропонує розділити форми економії в залежно від ресурсів:

Економія часу. Не працювати самому, а наймати фахівців, робити детальний проєкт, винайняти керівника ремонту

Не працювати самому, а наймати фахівців, робити детальний проєкт, винайняти керівника ремонту Економія фінансів та матеріалів. Можна самому зробити проект за допомогою програми та працювати на самих коштовних роботах

Можна самому зробити проект за допомогою програми та працювати на самих коштовних роботах Економія психо-фізіологічного ресурсу. Ремонт - це стрес та робота із невідомими алгоритмами. Така робота потребує психо-фізіологічного відновлення

"Ми віддамо ремонту у будь-якому випадку певну суму ресурсів, або можна сказати, обсяг ресурсів Х, У, Z, а економія буде лише у якомусь одному векторі, коштом збільшення іншого", - розповів Опанасюк.

Це працює так: економимо гроші, але втрачаємо час, економимо час - переплачуємо.

В яку пору найкраще робити ремонт

Як пише ресурс про будівельні матеріали Unit B, теплий період - ідеальний час для зовнішніх робіт, оскільки:

довший день (можна більше встигнути)

на вулиці тепло (ідеальний час для зовнішніх і внутрішніх робіт)

простіше замінити радіатори (опалення відключене).

До того ж багато будівельних матеріалів зберігають свої властивості тільки при плюсовій температурі, і якщо робите ремонт навесні або влітку - можна уникнути зайвих проблем.

"Навесні і влітку простіше і зручніше ремонтувати балкони і лоджії, встановлювати кондиціонери, міняти вікна", - додають експерти.

Також влітку можна поїхати у відпустку і доручити всі роботи бригаді.

А от зима - сприятливий період для внутрішніх робіт. Тепло і сухість у квартирі будуть забезпечені, оскільки у квартирах включено опалення.

Укладання ламінату, ремонт у всіх кімнатах, заміна меблів, монтаж натяжних стель, заміна вікон - все це можна зробити в осінньо-зимовий період.