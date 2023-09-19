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Економіст розповів, як легко зекономити на ремонті житла

Як зекономити на ремонті (фото: Pexels)
Автор: Тетяна Самарук

Під час планування ремонту необхідно заздалегідь подумати, де дійсно можна заощадити гроші, а на чому економити точно не варто. Деякі прості поради допоможуть зробити якісний ремонт, не заплативши зайвого.

Про це в коментарі РБК-Україна (проект Styler) розповів доцент кафедри економіки, підприємництва і менеджменту Київського міжнародного університету Віталій Опанасюк.

Яких способів дотримуватись

Експерт перш за все пропонує розділити форми економії в залежно від ресурсів:

  • Економія часу. Не працювати самому, а наймати фахівців, робити детальний проєкт, винайняти керівника ремонту
  • Економія фінансів та матеріалів. Можна самому зробити проект за допомогою програми та працювати на самих коштовних роботах
  • Економія психо-фізіологічного ресурсу. Ремонт - це стрес та робота із невідомими алгоритмами. Така робота потребує психо-фізіологічного відновлення

"Ми віддамо ремонту у будь-якому випадку певну суму ресурсів, або можна сказати, обсяг ресурсів Х, У, Z, а економія буде лише у якомусь одному векторі, коштом збільшення іншого", - розповів Опанасюк.

Це працює так: економимо гроші, але втрачаємо час, економимо час - переплачуємо.

В яку пору найкраще робити ремонт

Як пише ресурс про будівельні матеріали Unit Bтеплий період - ідеальний час для зовнішніх робіт, оскільки:

  • довший день (можна більше встигнути)
  • на вулиці тепло (ідеальний час для зовнішніх і внутрішніх робіт)
  • простіше замінити радіатори (опалення відключене).

До того ж багато будівельних матеріалів зберігають свої властивості тільки при плюсовій температурі, і якщо робите ремонт навесні або влітку - можна уникнути зайвих проблем.

"Навесні і влітку простіше і зручніше ремонтувати балкони і лоджії, встановлювати кондиціонери, міняти вікна", - додають експерти.

Також влітку можна поїхати у відпустку і доручити всі роботи бригаді.

А от зима - сприятливий період для внутрішніх робіт. Тепло і сухість у квартирі будуть забезпечені, оскільки у квартирах включено опалення.

Укладання ламінату, ремонт у всіх кімнатах, заміна меблів, монтаж натяжних стель, заміна вікон - все це можна зробити в осінньо-зимовий період.

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