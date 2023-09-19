Экономист рассказал, как легко сэкономить на ремонте жилья

При планировании ремонта необходимо заранее подумать, где действительно можно сэкономить деньги, а на чем экономить точно не стоит. Некоторые простые советы помогут сделать качественный ремонт, не заплатив лишнего.
Об этом в комментарии РБК-Украина (проект Styler) рассказал доцент кафедры экономики, предпринимательства и менеджмента Киевского международного университета Виталий Опанасюк.
Эксперт прежде всего предлагает разделить формы экономии в зависимости от ресурсов:
"Мы отдадим ремонту в любом случае определенную сумму ресурсов, или можно сказать, объем ресурсов Х, У, Z, а экономия будет только в каком-то одном векторе, за счет увеличения другого", - рассказал Опанасюк.
Это работает так: экономим деньги, но теряем время, экономим время - переплачиваем.
Как пишет ресурс о строительных материалах Unit B, теплый период - идеальное время для наружных работ, поскольку:
К тому же многие строительные материалы сохраняют свои свойства только при плюсовой температуре, и если производите ремонт весной или летом - можно избежать лишних проблем.
"Весной и летом проще и удобнее ремонтировать балконы и лоджии, устанавливать кондиционеры, менять окна", - добавляют эксперты.
Также летом можно уехать в отпуск и поручить все работы бригаде.
А вот зима - благоприятный период для внутренних работ. Тепло и сухость в квартире будут обеспечены, поскольку в квартирах включено отопление.
Укладка ламината, ремонт во всех комнатах, замена мебели, монтаж натяжных потолков, замена окон - все это можно сделать в осенне-зимний период.
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