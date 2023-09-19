Экономист рассказал, как легко сэкономить на ремонте жилья

Каких способов придерживаться

Эксперт прежде всего предлагает разделить формы экономии в зависимости от ресурсов:

Экономия времени . Не работать самому, а нанимать специалистов, делать детальный проект, нанять руководителя ремонта

. Не работать самому, а нанимать специалистов, делать детальный проект, нанять руководителя ремонта Экономия финансов и материалов. Можно самому сделать проект с помощью программы и работать на самых ценных работах

Можно самому сделать проект с помощью программы и работать на самых ценных работах Экономия психо-физиологического ресурса. Ремонт - это стресс и работа с неизвестными алгоритмами. Такая работа требует психо-физиологического восстановления

"Мы отдадим ремонту в любом случае определенную сумму ресурсов, или можно сказать, объем ресурсов Х, У, Z, а экономия будет только в каком-то одном векторе, за счет увеличения другого", - рассказал Опанасюк.

Это работает так: экономим деньги, но теряем время, экономим время - переплачиваем.

В какое время лучше всего делать ремонт

Как пишет ресурс о строительных материалах Unit B, теплый период - идеальное время для наружных работ, поскольку:

более длинный день (можно больше успеть)

на улице тепло (идеальное время для наружных и внутренних работ)

проще заменить радиаторы (отопление отключено).

К тому же многие строительные материалы сохраняют свои свойства только при плюсовой температуре, и если производите ремонт весной или летом - можно избежать лишних проблем.

"Весной и летом проще и удобнее ремонтировать балконы и лоджии, устанавливать кондиционеры, менять окна", - добавляют эксперты.

Также летом можно уехать в отпуск и поручить все работы бригаде.

А вот зима - благоприятный период для внутренних работ. Тепло и сухость в квартире будут обеспечены, поскольку в квартирах включено отопление.

Укладка ламината, ремонт во всех комнатах, замена мебели, монтаж натяжных потолков, замена окон - все это можно сделать в осенне-зимний период.