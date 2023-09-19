Економіст розповів, як легко зекономити на ремонті житла
Під час планування ремонту необхідно заздалегідь подумати, де дійсно можна заощадити гроші, а на чому економити точно не варто. Деякі прості поради допоможуть зробити якісний ремонт, не заплативши зайвого.
Про це в коментарі РБК-Україна (проект Styler) розповів доцент кафедри економіки, підприємництва і менеджменту Київського міжнародного університету Віталій Опанасюк.
Яких способів дотримуватись
Експерт перш за все пропонує розділити форми економії в залежно від ресурсів:
- Економія часу. Не працювати самому, а наймати фахівців, робити детальний проєкт, винайняти керівника ремонту
- Економія фінансів та матеріалів. Можна самому зробити проект за допомогою програми та працювати на самих коштовних роботах
- Економія психо-фізіологічного ресурсу. Ремонт - це стрес та робота із невідомими алгоритмами. Така робота потребує психо-фізіологічного відновлення
"Ми віддамо ремонту у будь-якому випадку певну суму ресурсів, або можна сказати, обсяг ресурсів Х, У, Z, а економія буде лише у якомусь одному векторі, коштом збільшення іншого", - розповів Опанасюк.
Це працює так: економимо гроші, але втрачаємо час, економимо час - переплачуємо.
В яку пору найкраще робити ремонт
Як пише ресурс про будівельні матеріали Unit B, теплий період - ідеальний час для зовнішніх робіт, оскільки:
- довший день (можна більше встигнути)
- на вулиці тепло (ідеальний час для зовнішніх і внутрішніх робіт)
- простіше замінити радіатори (опалення відключене).
До того ж багато будівельних матеріалів зберігають свої властивості тільки при плюсовій температурі, і якщо робите ремонт навесні або влітку - можна уникнути зайвих проблем.
"Навесні і влітку простіше і зручніше ремонтувати балкони і лоджії, встановлювати кондиціонери, міняти вікна", - додають експерти.
Також влітку можна поїхати у відпустку і доручити всі роботи бригаді.
А от зима - сприятливий період для внутрішніх робіт. Тепло і сухість у квартирі будуть забезпечені, оскільки у квартирах включено опалення.
Укладання ламінату, ремонт у всіх кімнатах, заміна меблів, монтаж натяжних стель, заміна вікон - все це можна зробити в осінньо-зимовий період.
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