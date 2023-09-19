Экономист рассказал, как легко сэкономить на ремонте жилья
При планировании ремонта необходимо заранее подумать, где действительно можно сэкономить деньги, а на чем экономить точно не стоит. Некоторые простые советы помогут сделать качественный ремонт, не заплатив лишнего.
Об этом в комментарии РБК-Украина (проект Styler) рассказал доцент кафедры экономики, предпринимательства и менеджмента Киевского международного университета Виталий Опанасюк.
Каких способов придерживаться
Эксперт прежде всего предлагает разделить формы экономии в зависимости от ресурсов:
- Экономия времени. Не работать самому, а нанимать специалистов, делать детальный проект, нанять руководителя ремонта
- Экономия финансов и материалов. Можно самому сделать проект с помощью программы и работать на самых ценных работах
- Экономия психо-физиологического ресурса. Ремонт - это стресс и работа с неизвестными алгоритмами. Такая работа требует психо-физиологического восстановления
"Мы отдадим ремонту в любом случае определенную сумму ресурсов, или можно сказать, объем ресурсов Х, У, Z, а экономия будет только в каком-то одном векторе, за счет увеличения другого", - рассказал Опанасюк.
Это работает так: экономим деньги, но теряем время, экономим время - переплачиваем.
В какое время лучше всего делать ремонт
Как пишет ресурс о строительных материалах Unit B, теплый период - идеальное время для наружных работ, поскольку:
- более длинный день (можно больше успеть)
- на улице тепло (идеальное время для наружных и внутренних работ)
- проще заменить радиаторы (отопление отключено).
К тому же многие строительные материалы сохраняют свои свойства только при плюсовой температуре, и если производите ремонт весной или летом - можно избежать лишних проблем.
"Весной и летом проще и удобнее ремонтировать балконы и лоджии, устанавливать кондиционеры, менять окна", - добавляют эксперты.
Также летом можно уехать в отпуск и поручить все работы бригаде.
А вот зима - благоприятный период для внутренних работ. Тепло и сухость в квартире будут обеспечены, поскольку в квартирах включено отопление.
Укладка ламината, ремонт во всех комнатах, замена мебели, монтаж натяжных потолков, замена окон - все это можно сделать в осенне-зимний период.
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