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Експерт розповіла, як вибрати якісні крабові палички в магазині

Вівторок 07 травня 2024 16:02
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Експерт розповіла, як вибрати якісні крабові палички в магазині Фото: як вибрати крабові палички в магазині (Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Важко уявити собі святковий стіл без такого продукту, як крабові палички. Їх можна зустріти у салатах, закусках та навіть у сирому вигляді. Варто знати, як обрати якісні крабові палички у магазині.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку експерта з харчування Людмили Матішинець.

З чого виготовляють крабові палички

Крабові палички не мають ніякого відношення до краба. Їх виготовляють із сурімі - свіжої риби, яку перетворюють на фарш. Продукт термічно обробляють і стискають у форму, яка виставляється на прилавках у магазинах.

Зазвичай рибний фарш (сурімі) змішують з різними додатками, такими як альбумін (яєчний білок), крохмаль, цукор, сіль, вода, загусники, ароматизатори та барвники.

Як вибрати крабові палички

Експерт радить дотримуватися таких правил при виборі крабових паличок:

  • переконайтеся, що продукт містить не менше 30-40% сурімі. Якщо на упаковці відсотки не вказані, обирайте продукт, де сурімі перша складова у списку
  • вибирайте продукт у вакуумній упаковці, щоб уникнути доступу повітря. Палички в інших упаковках можуть мати скорочений термін придатності через вологу
  • якісна крабова паличка повинна бути чисто білого кольору (не рахуючи рожевої частини). Будь-які сірі чи жовті плями вказують на можливість низької якості продукту
  • при натисканні розморожена крабова паличка повинна легко потріскатися, але не зламатися повністю. Багато крохмалю у продукті може бути ознакою низької якості
  • якщо ви використовуєте крабові палички вдома, переконайтеся, що вони легко ріжуться, залишаючись пружними й цілими

Перш ніж покласти крабові палички у свій кошик у супермаркеті, не полінуйтеся почитати, що написано на упаковуванні, адже від цього залежить ваше здоров’я. Перше місце має займати рибний фарш або сурімі.

Саме це свідчить, що перед вами продукт високої якості. А ось м’ясо натурального краба варто шукати у продуктах найвищої якості. Такі крабові палички теж існують, але й коштують вони набагато дорожче.

Також найгірше, що можна зробити з цими паличками - це розморожувати їх неправильно. Краще покласти їх в холодильник або залишити при кімнатній температурі заздалегідь. Зігрівати їх в окропі або мікрохвильовій печі категорично не можна, оскільки це може вплинути на їхню текстуру та смак.

Раніше ми повідомляли, як нарізати крабові палички в салат.

Також ми писали про способи, які допоможуть зекономити на купівлі продуктів у супермаркеті.

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крабовые палочки Магазини
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