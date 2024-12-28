Експерт розповіла, чому люди часто прокидаються о 4 ранку та що з цим робити

Інколи люди можуть просинатися кілька днів підряд о 4 ранку і цьому є пояснення. Експерти радять звернути увагу на певні гормони в організмі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт SurreyLive.
Частого пробудження рано вранці можна уникнути за допомогою правильного пізнання свого тіла.
он регулюється рівнями двох гормонів: мелатоніну та кортизолу, які дотримуються регулярного 24-годинного режиму. Мелатонін допомагає заснути, а кортизол допомагає розбудити і підтримувати бадьорість.
Лягати спати краще в один і той самий час, бажано до 23.00. Жінки схильні засинати на 15-20 хвилин довше, ніж чоловіки. Річ у процесах, які відбуваються у мозку.
Лежання та довгий сон на вихідних збиває внутрішній годинник, а це може призвести до довгострокових порушень сну, до того, що на тижні людині буде складніше засинати.
Краще прокидатися в один і той самий час і в будні, і в вихідні дні.
До того ж налаштуватися на сон допоможуть щоденні ритуали:
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