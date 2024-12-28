UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Експерт розповіла, чому люди часто прокидаються о 4 ранку та що з цим робити

Експерт назвала причини частого нічного пробудження (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Інколи люди можуть просинатися кілька днів підряд о 4 ранку і цьому є пояснення. Експерти радять звернути увагу на певні гормони в організмі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт SurreyLive.

Що варто зробити

Частого пробудження рано вранці можна уникнути за допомогою правильного пізнання свого тіла.

он регулюється рівнями двох гормонів: мелатоніну та кортизолу, які дотримуються регулярного 24-годинного режиму. Мелатонін допомагає заснути, а кортизол допомагає розбудити і підтримувати бадьорість.

Лягати спати краще в один і той самий час, бажано до 23.00. Жінки схильні засинати на 15-20 хвилин довше, ніж чоловіки. Річ у процесах, які відбуваються у мозку.

Лежання та довгий сон на вихідних збиває внутрішній годинник, а це може призвести до довгострокових порушень сну, до того, що на тижні людині буде складніше засинати.

Краще прокидатися в один і той самий час і в будні, і в вихідні дні.

До того ж налаштуватися на сон допоможуть щоденні ритуали:

  • гігієнічні процедури (зокрема, гаряча ванна)
  • читання книжки
  • прослуховування розслабляючої музики
  • дихальні вправи
  • медитація
Читайте РБК-Україна в Google News
СновидінняЗдоров'я