Експерт розповіла, чому люди часто прокидаються о 4 ранку та що з цим робити

Що варто зробити

Частого пробудження рано вранці можна уникнути за допомогою правильного пізнання свого тіла.

он регулюється рівнями двох гормонів: мелатоніну та кортизолу, які дотримуються регулярного 24-годинного режиму. Мелатонін допомагає заснути, а кортизол допомагає розбудити і підтримувати бадьорість.

Лягати спати краще в один і той самий час, бажано до 23.00. Жінки схильні засинати на 15-20 хвилин довше, ніж чоловіки. Річ у процесах, які відбуваються у мозку.

Лежання та довгий сон на вихідних збиває внутрішній годинник, а це може призвести до довгострокових порушень сну, до того, що на тижні людині буде складніше засинати.

Краще прокидатися в один і той самий час і в будні, і в вихідні дні.

До того ж налаштуватися на сон допоможуть щоденні ритуали: