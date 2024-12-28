Эксперт рассказала, почему люди часто просыпаются в 4 утра и что с этим делать

Иногда люди могут просыпаться несколько дней подряд в 4 утра и этому есть объяснение. Эксперты советуют обратить внимание на определенные гормоны в организме.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт SurreyLive.
Частого пробуждения рано утром можно избежать с помощью правильного познания своего тела.
регулируется уровнями двух гормонов: мелатонина и кортизола, которые придерживаются регулярного 24-часового режима. Мелатонин помогает заснуть, а кортизол помогает разбудить и поддерживать бодрость.
Ложиться спать лучше в одно и то же время, желательно до 23.00. Женщины склонны засыпать на 15-20 минут дольше, чем мужчины. Дело в процессах, которые происходят в мозге.
Лежание и долгий сон на выходных сбивает внутренние часы, а это может привести к долгосрочным нарушениям сна, к тому, что на неделе человеку будет сложнее засыпать.
Лучше просыпаться в одно и то же время и в будни, и в выходные дни.
К тому же настроиться на сон помогут ежедневные ритуалы:
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