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Эксперт рассказала, почему люди часто просыпаются в 4 утра и что с этим делать

Эксперт назвала причины частого ночного пробуждения (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Иногда люди могут просыпаться несколько дней подряд в 4 утра и этому есть объяснение. Эксперты советуют обратить внимание на определенные гормоны в организме.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт SurreyLive.

Что стоит сделать

Частого пробуждения рано утром можно избежать с помощью правильного познания своего тела.

регулируется уровнями двух гормонов: мелатонина и кортизола, которые придерживаются регулярного 24-часового режима. Мелатонин помогает заснуть, а кортизол помогает разбудить и поддерживать бодрость.

Ложиться спать лучше в одно и то же время, желательно до 23.00. Женщины склонны засыпать на 15-20 минут дольше, чем мужчины. Дело в процессах, которые происходят в мозге.

Лежание и долгий сон на выходных сбивает внутренние часы, а это может привести к долгосрочным нарушениям сна, к тому, что на неделе человеку будет сложнее засыпать.

Лучше просыпаться в одно и то же время и в будни, и в выходные дни.

К тому же настроиться на сон помогут ежедневные ритуалы:

  • гигиенические процедуры (в частности, горячая ванна)
  • чтение книжки
  • прослушивание расслабляющей музыки
  • дыхательные упражнения
  • медитация

 

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