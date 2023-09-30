Стало відомо, чи зменшаться ціни на квартири в Україні і де буде найбільший попит

Де найчастіше купують нерухомість

Експерт каже, що ключовими регуляторами ціноутворення є чотири аспекти: настрої покупця, курс гривні у відношенні до долара США, темпи відновлення будівництва та віддаленість регіону від зони воєнних дій.

Зараз на первинному ринку житла існує попит, який складає всього 20-35% у порівнянні з лютим 2022 року. Тут попереду західні області - понад 90% житлових комплексів відновили продаж квартир у новобудовах. У Києві до порівняння цей показник складає 79%.

Покупці почали частіше віддавати перевагу квартирам за межами міст-мільйонників. Юрист зазначила, що біженці часто купують житло в Івано-Франківську та у Львівській області.

"Позитивним фактором-рушієм іпотеки може стати зниження облікової ставки НБУ. За прогнозами регулятора, до кінця року облікова ставка складатиме 18%. Якщо ж відбудеться більш суттєве її зниження до 10-12% - це викличе помітне зростання обсягів іпотеки", - розповіла Ольга Данчук.

Що впливає на зростання ціни

На ріст вартості нерухомості впливає ціна будматеріалів, які в середньому підвищились на 50-70%. Раніше багато матеріалів закуповувалися в Росії або Білорусі.

Однак, зараз постачання здійснюються з Європи, оскільки чимало українських підприємств-виробників припинили діяльність через окупацію. Але тут вагомим є держсприяння розвитку й налагодження комунікації.

За словами юриста, під час засідання Конфедерації будівельників України обговорювали новостворений "В2В" проєкт "єВідновлення", запущений з ініціативи Міністерства відновлення. Він об'єднує генпідрядників будівництва, виробників будматеріалів, архітекторів, геодезистів і навіть товари для дому.

Такий майданчик зв’язує внутрішніх виробників, девелоперів та банківські установи.

До того ж Міністерство відновлення активно впорядковує Єдину державну електронну систему, доповнює її окремим е-кабінетом виробника будівельної продукції, який дозволяє йому самостійно декларувати вид будівельної продукції.

"Державна консолідація під гаслом "свій до свого по своє" єднає нас у відбудові України", - зазначила Ольга Данчук.