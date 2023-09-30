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Стало известно, снизятся ли цены на квартиры в Украине и где будет наибольший спрос

Что будет с ценами на недвижимость в 2024 году (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине цены на недвижимость в 2024 году падать не будут, более того, они будут только расти. Однако скорость обновления рынка недвижимости напрямую будет зависеть от ситуации на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на юриста в сфере градостроительства и члена совета директоров Конфедерации строителей Украины Ольгу Данчук.

Где чаще всего покупают недвижимость

Эксперт говорит, что ключевыми регуляторами ценообразования являются четыре аспекта: настроения покупателя, курс гривны по отношению к доллару США, темпы восстановления строительства и удаленность региона от зоны военных действий.

Сейчас на первичном рынке жилья существует спрос, составляющий всего 20-35% по сравнению с февралем 2022 года. Здесь впереди западные области - более 90% жилых комплексов возобновили продажу квартир в новостройках. В Киеве к сравнению этот показатель составляет 79%.

Покупатели стали чаще отдавать предпочтение квартирам за пределами городов-миллионников. Юрист отметила, что беженцы часто покупают жилье в Ивано-Франковске и Львовской области.

"Положительным фактором-движителем ипотеки может стать снижение учетной ставки НБУ. По прогнозам регулятора, к концу года учетная ставка будет составлять 18%. Если же произойдет более существенное ее снижение до 10-12% - это вызовет заметный рост объемов ипотеки", - рассказала Ольга Данчук.

Что влияет на рост цены

На рост стоимости недвижимости влияет стоимость стройматериалов, которые в среднем повысились на 50-70%. Раньше многие материалы закупались в России или Белоруссии.

Однако сейчас поставки осуществляются из Европы, поскольку многие украинские предприятия-производители прекратили деятельность из-за оккупации. Но здесь важно госсодействие развитию и отлаживание коммуникации.

По словам юриста, во время заседания Конфедерации строителей Украины обсуждали новый "В2В" проект "єВідновлення", запущенный по инициативе Министерства восстановления. Он объединяет генподрядчиков строительства, производителей стройматериалов, архитекторов, геодезистов и даже товары для дома.

Такая площадка связывает внутренних производителей, девелоперов и банковские учреждения.

К тому же Министерство восстановления активно упорядочивает Единую государственную электронную систему, дополняет ее отдельным е-кабинетом производителя строительной продукции, позволяющим ему самостоятельно декларировать вид строительной продукции.

"Государственная консолидация под лозунгом "свой к своему за своим" объединяет нас в восстановлении Украины", - отметила Ольга Данчук.

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