Фітнес гуру розповіла, як їсти смаколики типу Нутели та худнути

Чимало людей, які худнуть, вважають, що з раціону треба виключити всі смаколики, щоб скинути вагу. Але це не зовсім так.

Який прийом можна застосовувати, щоб комфортно худнути, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Який рецепт комфортного схуднення

Фітнес-тренер Бетані Добсон знайшла спосіб насолоджуватися Нутеллою, не набираючи кілограмів, досягнувши вражаючої втрати ваги на 11 фунтів, і водночас насолоджуватися улюбленими ласощами.

Бетані, яка допомогла тисячам людей змінити своє життя за допомогою здоров’я та фітнесу, зізналася у своїй непохитній любові до шоколадних паст, визнавши, що просто не може жити без них.

Шоколадні спреди - це лише можливість прикрасити улюблені страви. Проте Бетані зазначає, що навіть крихітна маленька ложка може вмістити колосальні 100 калорій.

За її словами, така мала кількість не зробить вас ситими, якщо ви дотримуєтеся дефіциту калорій.

"Річ у тому, що я до біса люблю Нутеллу і не хочу відмовлятися від неї лише заради того, щоб скинути жир", - зазначила тренерка.

"Відміряйте п’ять грамів Nutella, покладіть їх у маленьку миску, потім додайте 20 грамів грецького йогурту 0% жирності та змішайте їх", - порадила вона.

Тренерка зазначила, що таким чином ви зможете насолоджуватися великою кількістю спреду, який насичений білком і містить лише 35 калорій.

"Ви заощаджуєте собі близько 100 калорій на день лише завдяки цьому маленькому трюку", - додала вона.