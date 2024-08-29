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Фитнес-гуру рассказала, как есть вкусности типа Нутеллы и худеть

Четверг 29 августа 2024 13:01
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Фитнес-гуру рассказала, как есть вкусности типа Нутеллы и худеть Фото: Как есть сладкое и сбрасывать вес (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

Многие худеющие считают, что из рациона надо исключить все вкусности, чтобы сбросить вес. Но это не совсем так.

Какой прием можно использовать, чтобы комфортно худеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Какой рецепт комфортного похудения

Фитнес-тренер Бетани Добсон нашла способ наслаждаться Нутеллой, не набирая килограммов, достигнув поразительной потери веса на 11 фунтов, и одновременно наслаждаться любимым лакомством.

Бетани, которая помогла тысячам людей изменить свою жизнь с помощью здоровья и фитнеса, призналась в своей непреклонной любви к шоколадным пастам, признав, что просто не может жить без них.

Шоколадные спреды – это лишь возможность украсить любимые блюда. Однако Бетани отмечает, что даже крошечная ложка может вместить колоссальные 100 калорий.

По ее словам, такое малое количество не сделает вас сытыми, если вы соблюдаете дефицит калорий.

"Дело в том, что я чертовски люблю Нутеллу и не хочу отказываться от нее только ради того, чтобы сбросить жир", - отметила тренер.

"Отмерьте пять граммов Nutella, положите их в маленькую миску, затем добавьте 20 граммов греческого йогурта 0% жирности и смешайте их", – посоветовала она.

Тренер отметила, что таким образом вы сможете наслаждаться большим количеством спреда, который насыщен белком и содержит только 35 калорий.

"Вы экономите себе около 100 калорий в день только благодаря этому маленькому трюку", - добавила она.

Напомним, что тренер Мандзяк рассказал, какие именно продукты нужно ограничить при похудении.

До этого тренер ответил на самый популярный вопрос , сколько нужно пить воды.

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