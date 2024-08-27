Експерт розказала, чому огірок не такий корисний, як ви думали

Чому огірки не такі поживні

Дієтолог Ріаннон Ламберт, яка спеціалізується на контролі ваги, б’є на сполох усім, хто їх регулярно їсть. За її словами, цей овоч може бути не таким поживним, як люди думали спочатку.

Фактично, вона каже, що овоч найкраще їсти для зволоження, оскільки він переважно складається з води.

Огірок є освіжаючим овочем з дуже високим (96 %) вмістом води, що робить його зволожуючим, але відносно низьким вмістом поживних речовин.

Незважаючи на те, що він містить деякі поживні речовини, такі як вітаміни групи В, вітаміни С і К, мідь, фосфор, калій і магній, йому не вистачає поживної щільності багатьох інших овочів.

Огірки дійсно містять деякі антиоксиданти, такі як флавоноїди; шкірка огірків також містить клітковину.

Але в цілому вони не такі багаті поживними речовинами, як інші варіанти, такі як листова зелень або хрестоцвіті.

Ріаннон уточнила, що найкраще їсти огірок сирим. За її словами, ці овочі ідеальні для салатів, бутербродів або як освіжаюча закуска.

Подібним чином, вона каже, що салат айсберг також знижує свою харчову цінність, знову ж таки, його найкраще використовувати для зволоження.

"Він забезпечує дуже невелику кількість необхідних вітамінів і мінералів, таких як вітаміни A, C і K, і містить менше клітковини та антиоксидантів, ніж його аналоги з темнішим листям", - резюмувала дієтолог.